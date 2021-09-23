走出生涯最糟一季 瑞伊蛻變成塞揚獎最大熱門

隨著大聯盟賽季接近尾聲，各大個人獎項的競爭也愈加激烈，而藍鳥隊的瑞伊(Robbie Ray)儼然成為美聯塞揚獎的最大熱門。今年球季開打前，絕對沒有人會想到去年防禦率高達6.62的瑞伊會跟塞揚獎沾上邊，而他本季卻能夠蛻變成功，有望打敗柯爾(Gerrit Cole)拿下這座投手的最高榮譽。

瑞伊從來都不是一個常讓人提起的名字，儘管他已有8年的大聯盟資歷，也曾在2017年入選明星賽，並在該年塞揚獎票選拿下第7名，但他離王牌投手的稱號恐怕還有一段距離。過去的他就是一個三振機器，2016年之後的每季三振率都至少有11.3，2017年他12.1的三振率更是國聯之首。但瑞伊的控球並不理想，2016年之後的保送數都是國聯前10多，是他無法更上一層樓的最大因素。

瑞伊去年球季在響尾蛇隊時陷入巨大的低潮之中，31局投球就失掉27分，被打9支全壘打，還送出31次保送。 歐新社資料照片

去年球季中，瑞伊被響尾蛇隊交易到藍鳥，通算成績極不理想，僅投出2勝5敗、6.62防禦率，其中45次的保送數還是全聯盟最多，保送率高達7.8。他的bWAR值為-0.3，可說是他生涯表現最糟糕的一年。他去年糟糕的表現自然無法為自己獲得太優渥的合約，成為自由球員的他最終僅以1年800萬美元的合約重回藍鳥。這樣的合約也反映出大家對他今年的表現並沒有特別大的期待。

然而沒想到瑞伊本季突然知道如何控球了，也讓他的成績突飛猛進。他今年主投182局，繳出12勝6敗、2.72防禦率、238次三振、1.03WHIP、6.8bWAR、11.8三振率的超優成績，他的防禦率、三振數、投球局數、WHIP與bWAR都是美聯第一。由於他今年依舊三振連連，也讓他的生涯三振率來到11.2，超越達比修有與塞爾(Chris Sale)成為大聯盟史上第一，相當難能可貴。瑞伊的各項主要數據當中，除了勝場數之外都優於原本相當被看好的柯爾，而柯爾今年3600萬的年薪是全聯盟投手當中最高的，瑞伊的800萬則連柯爾的四分之一都不到，因此藍鳥簽下瑞伊可說是今年最神的操作。

洋基先發投手柯爾是瑞伊美聯塞揚獎的最大競爭對手，雖然他的15勝比瑞伊的12勝多了不少，但ERA3.03則是高了一些。 美聯社

瑞伊今年大幅改善他的控球，保送率由去年的7.8驟降到2.2，今年之前他的生涯保送率為明顯偏高的4.3，而本季的2.2已可排在美聯第10了。他今年的三振率仍維持在高檔的11.8，排在全聯盟第五，搭配著控球能力的提升，讓他的三振/保送比來到全聯盟第8的5.2，宰制力也同步提升了一個檔次。此外控球的改善也讓他能夠吃更多局數，2019年他投了33場球卻只吃了174.1局，但今年只投30場就能吃182局，還讓他成為美聯投球局數的領先者。

除了控球之外，瑞伊今年也大幅簡化了他的球種使用。過去他最常以四縫線速球、滑球與曲球來搭配，以去年來講，他這三種球路的使用佔比分別為51.2%、30.2%與16.5%。今年他則是幾乎不投過去頗常使用的曲球了，四縫線速球使用佔比高達59.4%為全聯盟第一，滑球佔比30.6%為全聯盟第4、美聯第1，而曲球則佔比銳減到6.1%，與過去四年相去甚遠。瑞伊今年可說幾乎只投四縫線速球與滑球這兩種球路，投球策略的轉變與上半季投出鬼神成績的狄葛隆(Jacob deGrom)相當類似，雖然單調但卻相當管用。根據Fangraphs網站的數據，瑞伊本季的四縫線速球球種價值(Pitch Type Value)為全聯盟第4的13.8，滑球則為全聯盟第5的10.1，顯示他只需要這兩種球路就足以打遍天下無敵手。

瑞伊本季能有這麼優秀的成績，除了控球大幅改善之外，他還降低曲球比例，增加四縫線速球的使用，結果獲得了重大的成功。 美聯社

瑞伊是2014年在老虎隊升上大聯盟。有趣的是，若今年瑞伊能夠順利拿下塞揚獎，那麼2014年的老虎隊陣容就誕生第五位塞揚獎得主了。那年老虎隊陣中已有韋蘭德(Justin Verlander)和薛則(Max Scherzer)拿過塞揚獎，季中交易來的普萊斯(David Price)也是塞揚獎得主，隔年被送走的波瑟羅(Rick Porcello)後來也在紅襪隊拿到這個獎，如今可能又要出現瑞伊這麼一位得主。

控球的精進與投球策略的簡化，沒想到讓原本就別具天賦的瑞伊一躍成為塞揚獎的大熱門，同時也幫助藍鳥隊在美聯外卡取得領先地位。不得不承認藍鳥隊這一年800萬的投資實在獨具慧眼，因為球季結束後將再度成為自由球員的瑞伊，身價肯定已水漲船高了。