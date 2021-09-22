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MLB／「外野三高」同場開轟 洋基擊退遊騎兵搶美聯外卡

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基怪力男史坦頓擊出仰角17度的超級平射砲，令隊友看傻眼。 美聯社
洋基怪力男史坦頓擊出仰角17度的超級平射砲，令隊友看傻眼。 美聯社

洋基今天在主場迎戰遊騎兵，靠著「外野三高」史坦頓（Giancarlo Stanton）、蓋洛（Joey Gallo）、賈吉（Aaron Judge）輪流開轟，終場以7：1轟垮遊騎兵，在季後賽爭奪戰中保有一線生機，僅落後美聯外卡第二名的藍鳥半場勝差。

洋基首局就開啟攻勢，賈吉和史坦頓先後擊出二壘安打和滾地球護送跑者先馳得點。3局下，史坦頓展現超強怪力，打出擊球初速高達118.5英哩（約190.7公里）、仰角僅17度的「超級平射砲」，替球隊再添1分。

5局下，洋基再靠著爾歇拉（Gio Urshela）、梅休（DJ LeMahieu）、 瑞佐（Anthony Rizzo）安打串聯攻下第3分，蓋洛、賈吉也分別於6、7局各補上一發全壘打，將領先擴大至7：1。

洋基隊先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）延續上場優異表現，今主投5.2局被敲4支安打，失掉1分，並送出6次三振，收下本季第6勝，賽後防禦率3.55。

洋基前王牌塞維里諾睽違707天重返投手丘，後援2局飆2K無失分。 美聯社
洋基前王牌塞維里諾睽違707天重返投手丘，後援2局飆2K無失分。 美聯社

此外，洋基前王牌塞維里諾（Luis Severino）在去年接受韌帶置換手術（俗稱TJ手術）後，經歷漫長的復健過程，終於睽違707天重返投手丘。今天他後援2局飆2K無失分，被敲2支安打並未投出保送，最快球速來到95.3英哩，成功替球隊守下勝利。

洋基 遊騎兵 Giancarlo Stanton 賈吉

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