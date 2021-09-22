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MLB／第45轟出爐！大谷翔平停9場趕進度 差全壘打王1轟
全壘打進度停滯了9場比賽，天使隊日籍好手大谷翔平今天總算再開轟，面對太空人隊之戰在8局下敲出陽春砲、本季第45轟，幫助球隊拿下第5分，可惜終場仍以5：10落敗。
大谷翔平今天擔任先發第二棒、指定打擊，前兩打席都出局，直到6局下才敲出一支右外野安打，終止近11打席未敲安。
8局下大谷把球打得更遠，面對太空人隊中繼投手哈維耶（Cristian Javier）投出的93.8哩內角速球，一棒轟出右外野全壘打牆，本季第45轟出爐。
天使隊今天得分都來自全壘打，在大谷翔平開轟之前，梅菲爾德（Jack Mayfield）有一發陽春砲，戈瑟蘭（Phil Gosselin）則敲出三分砲，但投手陣失分過多難以填補，前6局就丟掉10分。
大谷翔平今天總計4打數2安打，有1打點、2得分，打擊率上升到2成57，自9月11日後，相隔9場再次開轟。
大谷雖然全壘打進度再次啟動，但這段乾旱期，已讓他從全壘打王掉到聯盟第三，不過距離並列第一的藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、皇家隊培瑞茲（Salvador Perez）也只差1轟。
445ft for #45! pic.twitter.com/xhbfoASVjI— Los Angeles Angels (@Angels) September 22, 2021
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