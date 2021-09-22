MLB／讚大谷指叉球更神了 棒球忍者：像軟銀王牌「幽靈化」

大谷翔平前天（20日）與運動家的比賽中，以指叉球頻頻三振打者，美國知名棒球分析師「棒球忍者」佛里曼（Rob Friedman）就點出，大谷翔平的指叉球進化了，軌跡與軟銀隊王牌千賀滉大的「幽靈指叉（Ghost Fork）」很像。

大谷翔平前天登板面對運動家單場投出高達55顆指叉球，創下大聯盟13年單場最多紀錄，天使隊總教練麥登（Joe Maddon）就曾表示，大谷翔平在嘗試一些不同的握法，不過他很訝異大谷翔平在比賽前段就將這顆指叉球拿出來。

大谷翔平著名的「惡魔指叉」在本季的被打擊率只有.067，佛里曼指出，大谷的指叉球進化了，從過往的垂直變化，到與運動家隊一戰，變得與千賀滉大的「幽靈指叉（Ghost Fork）」一樣，有著類似二縫線的墜落軌跡，讓球的橫移幅度比以往更大。