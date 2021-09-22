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MLB／清壘安掃回勝利打點 張育成鎮守游擊0失誤還獻美技

聯合新聞網 / 綜合報導
張育成在滿壘關鍵時刻掃出清壘的三壘安打，替球隊打下勝利打點，鎮守游擊也有美技表現。 美聯社
張育成在滿壘關鍵時刻掃出清壘的三壘安打，替球隊打下勝利打點，鎮守游擊也有美技表現。 美聯社

印地安人隊台灣好手張育成今在主場迎戰皇家先發扛5棒游擊手，延續上個系列賽的火燙手感，滿壘時掃出清壘的三壘安打奠定勝基。守備方面，他本季鎮守游擊尚未出現過失誤，今天更有美技表現，最終幫助印地安人以4：1擊敗皇家。

皇家今天派出菜鳥左投林區（Daniel Lynch）先發，首局就遭遇亂流，先是接連保送前2棒打者，接著再被3棒拉米雷斯（Jose Ramirez）敲安形成滿壘，K掉雷耶斯（Franmil Reyes）後與張育成對決。

張育成馬上鎖定第一顆球，以高達107.3英哩（約172公里）的擊球初速，敲出左外野方向平飛球，讓外野手班寧坦迪（Andrew Benintendi）完全來不及判斷，讓小白球從手套上緣掠過，形成一支帶有3分打點的三壘安打。

之後的打席張育成未再敲安，但6局時遭林區觸身球擊中膝蓋，所幸經治療後似乎無大礙，8局守備時還演出美技接殺皇家隊鐵捕培瑞茲（Salvador Perez）的強襲球。總計張育成今天3打數敲1安打吞1K，另獲得1次觸身球保送，打擊率上升至.223，OPS為0.679。張育成今年在游擊防區出賽4場包含3場先發，16次守備機會還沒有出現任何失誤。

終場印地安人就以4：1擊敗皇家，戰績居美中第二。此役的勝利投手是6.2局飆6K，只失一分的先發投手康崔爾（Cal Quantrill），終結者克拉斯（Emmanuel Clase）則收下本季第24次救援成功。

張育成 印地安人 皇家

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