MLB／大谷翔平有多狂？網友熱議「十大驚人事蹟」快速認識他

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自己的失分自己打回來！

因為能投也能打，不管是以「投手大谷」上場，還是「打者翔平」出戰，都擁有角逐大聯盟第一名投手、打者的驚人實力，不僅如此，還擁有名列前茅的跑速，加上總是帶著靦腆笑容，待人彬彬有禮，大谷翔平全能的表現，使網路上誕生「大谷世代」一詞，就連不是棒球迷的人也紛紛成為他的粉絲！

今天《DailyView網路溫度計》就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友津津樂道的大谷翔平驚人事蹟、話題究竟有哪些，帶你一同窺探他無窮的個人魅力！

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No.10 大聯盟破例替他新增「二刀流選手」

大谷翔平能打又能投的亮眼表現，甚至讓美國大聯盟自2020年替他改變規則，新增「二刀流選手類型」（two-way player），只要今年球季或前一季投滿20局，同時以野手身份先發20場、每場打滿3打席，即可以此身分登錄球團，不用算在每隊13名投手的人數限制中，完全是為天使隊大谷翔平量身打造的規則，也讓他因此被稱為「改變大聯盟的天才」。

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No.9 世界棒球史單季10勝、10轟紀錄

破紀錄就像喝水一樣簡單的大谷翔平，持續挑戰、打破多項紀錄，其中最受矚目的就屬高懸百年，由被稱為「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）在1918年締造的「單季10勝、10全壘打」紀錄。

由於大谷翔平在日職期間就曾創下單季10勝、10轟的紀錄，為世界棒球史中的第3人，相當有希望在大聯盟成為歷史第2人，挑戰「棒球之神」的地位。

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No.8 加入大聯盟首年遇亂流後快速振作

大谷翔平不管在打擊還是投球上，表現都相當出色，但並非一加入大聯盟後就一路順遂。實際上2018年加入大聯盟的首年春訓，因為表現不理想，28打席只敲出3支安打，被美國記者狠酸表現普通，還透露有一位不具名球探評價「打擊水準跟高中生差不多」。

不過大谷翔平很快就適應大聯盟的環境，從亂流中站起，以幾乎場場開轟的全壘打，回擊當初這些嘲笑，讓網友笑說「大聯盟水準淪落到被高中生打爆」。

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No.7 什麼都行「盜本壘」美技網驚嘆

「投手大谷、打者翔平」的投打表現就已經相當驚人了，對於很多平常不是死忠棒球迷的人來說，也許不知道，大谷翔誇張的是連跑速都趨於完美。

曾任道奇總經理的伊文斯（Dan Evans），就曾在測大谷翔平奔向一壘的速度時，看到3.83秒一度以為是自己碼表壞了。當然，大谷翔平的跑速是無庸置疑的，除了盜壘成功次數亮眼，9月1日生涯首次盜本壘的表現，更是讓人驚呼不可思議。

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No.6 一壘安打比全壘打還少

大谷翔平強大的打擊火力，讓他長時間都在全壘打排行榜上名列前茅，同時也是美國大聯盟「全壘打王」的熱門競爭人選，因為真的太會敲全壘打，還出現一壘安打比全壘打還少的神奇現象。

對此，許多網友開玩笑大谷翔平不會打安打，紛紛留言「用全壘打回避不會打安打的事實」、「不想全力跑壘就說」，甚至因為大谷翔平曾在一壘上被老虎球星卡布雷拉（Miguel Cabrera）「偷桃」，網友笑稱是因此不敢上一壘「因為一壘有被摸的陰影」。

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No.5 日本職棒最快球速保持人

高中時期，大谷翔平就於高三夏季的岩手縣地方大會，飆出時速165公里的驚人球速，創造高校棒球最快球速新紀錄。目前更是日本職棒官方本土球員最快的球速，以時速165公里成為紀錄保持人。

除了速球，他還有全大聯盟公認最難打的指叉球，被封為大聯盟最致命、打者惡夢的「惡魔指叉球」，也是比賽中的制霸關鍵。

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No.4 大聯盟首位「完全打擊」日本球員

所謂完全打擊，是指在一場比賽中同時擊出一壘安打、二壘安打、三壘安打以及全壘打，這樣驚人的打擊表現，大谷翔平在2019年6月13日對上光芒隊的比賽，創下完全打擊的紀錄，不僅是大聯盟日籍球員第一人，也是天使隊史上第一位締造完全打擊的左打者。

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No.3 沒女友卻常被當「國民男友」

人氣暴漲的大谷翔平，私下的感情生活也是外界關心的焦點，更是不少嗜血狗仔想要挖掘的獨家，不過大谷翔平幾乎零緋聞，平常也不太出門，休假喜歡宅在家看書、看漫畫，真要說討論最熱烈的緋聞，大概只有日前福原愛驚傳婚變，爆出約會對象是「神似大谷翔平」的高帥男，為此還被台灣網友戲稱是「橫濱大谷翔平」。

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No.2 大聯盟單季最多全壘打亞洲球員

大谷翔平在今年（2021年）7月8日，對上紅襪隊擊出本季第32發全壘打後，正式超越日籍球員松井秀喜2004年在大聯盟留下的單季31轟紀錄，成為大聯盟史上單季最多全壘打的日籍球員。

不只打破紀錄，大谷翔平不斷將此紀錄往上推進，9月11日對上休士頓太空人再敲出全壘打，一口氣將記錄推向單季44轟，面對沒有極限的「打者翔平」，外界普遍看好可以繳出單季50支的全壘打數，不管最終打出幾支全壘打，精采的表現都已經讓球迷大讚「幸虧生在這個時代」。

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No.1 投打雙修「二刀流 」無極限

大谷翔平從小就夢想成為一名投打雙修的「二刀流」選手，曾表示「自己丟掉的分數，自己打回來不是很有趣嗎」，堅定自己能打又能投的夢想，還特別為此在赴美加入大聯盟前，針對美國球團進行書面審核，評估自己「二刀流」的規劃能否確切在球團中被執行。

由於要因此持續兩種不同的訓練，受傷的機率也更大，建議他選擇一條路專心發展的聲音從未停歇，不少人認為如果專心投球、打擊，一定能成為第一名的投手或打者。但大谷翔平用實力向大家證明，自己就算什麼都要，依然可以有相當出色的表現！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年09月19日至2021年09月17日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『大谷翔平』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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