藍鳥恐怖火力攻佔外卡 洋基拚季後賽仍未絕望

時間已來到九月下旬，大聯盟例行賽即將收尾，各隊都剩十來場比賽，季後賽「門票」之爭進入白熱化，相較於國聯外卡排行競爭榜的落後球隊紅人、費城人、教士，離外卡前兩名的道奇、紅雀差距較大，美聯的外卡之爭十分接近，可說是牽一髮而動全身，相當接近刺激。

紅襪戰績是86勝65敗，勝率0.570，但離美聯龍頭、全大聯盟第三名的光芒仍有7場勝差之多，但「外卡一」尚稱穩固，緊追在後的是藍鳥、洋基、運動家和水手，勝差「射程範圍」都在4場內，不無可能上演「短期大逆轉」戲碼，尤其運動家又正在和水手打系列戰，正面對決，更呈現拉鋸詭譎態勢。

紅襪近況優異 基襪大戰未演先轟動

紅襪在主場橫掃金鶯之後已是5連勝，戰績大幅進補，衝上美聯外卡榜第一名，不過還是落後光芒7場勝差，想要拚到美聯東區首位已經來不及了。 美聯社

紅襪近期狀況佳，對水手和金鶯的系列戰奪五連勝，32歲的王牌左投塞爾（Chris Sale）復出後的6場先發拿下4場勝投、尚未吞敗，九月份的防禦率僅2.45；年輕砲手達貝克（Bobby Dalbec）加溫，八、九月都火燙無比，九月敲5發全壘打是陣中最多，長打率高達0.692，單季全壘打數創生涯單季新高的佛度戈（Alex Verdugo）以及回鍋的「小鷹俠」伊格列西亞斯（Jose Iglesias），都發揮高安打率的貢獻，有助串聯得分。

去年縮水球季在美聯東區墊底的紅襪，有望挺進「十月熱戰」。紅襪接下來的對手是：主場對大都會（2場）、主場對洋基（3場）、客場對金鶯（3場）、客場對國民（3場），金鶯、國民都是分區墊底，大都會的勝率也不到五成，代表傳統好戲「基襪大戰」屆時將是最大關鍵與關注焦點。

藍鳥暴力打線摧枯拉朽 投手表現亦不俗

藍鳥全隊打出240轟，遙遙領先其他各隊，具有最後搶下外卡的本錢。 美聯社

藍鳥的「得失分差」在美聯名列前茅，打線的破壞力令對方投手聞之色變，全壘打數（240轟）全大聯盟最多，遙遙領先美聯第二名的雙城28支，團隊OPS高達0.796，亦是全大聯盟第一，得分僅次於光芒和太空人。

若單看九月份，藍鳥的打擊三圍甚至是「毫無天理」的0.293/0.371/0.564，打得對手毫無招架之力，難怪九月目前有15勝4敗的好成績。打線有小葛雷諾（Vlad Guerrero Jr.）和塞米恩（Marcus Semien）兩位40轟重砲，搭配有機會挑戰賽揚的防禦率王瑞伊（Robbie Ray）和近來連續五場優質先發的貝瑞歐斯（Jose Berrios），投打兩端都有優異水準。

值得一提的是，藍鳥對戰勝率超過五成的球隊，戰績為46勝41敗，比紅襪（46勝45敗）、洋基（42勝40敗）和運動家（28勝45敗）好，有此特性「加成」，如順利闖進季後賽舞台，大有可為。藍鳥接下來的對手是：客場對光芒（2場）、客場對雙城（4場）、主場對洋基（3場）、主場對金鶯（3場）。

洋基步步為營 拚季後賽且戰且走

洋基團隊得分能力不佳，靠著相當夠力的投手群苦苦掙扎。但最後9戰要打紅襪、藍鳥、光芒，其中只有在光芒是主場，想要拿到外卡真的要很拚。 美聯社

和紅襪、藍鳥相比，洋基接下來的賽程顯得艱辛：主場對遊騎兵（2場）、客場對紅襪（3場）、客場對藍鳥（3場）、主場對光芒（3場），若無法橫掃遊騎兵，提振士氣至頂點，接下來的三個系列戰並不樂觀。

洋基九月勝少敗多，桑契斯（Gary Sanchez）陷入低潮、賈羅（Joey Gallo）窮得只剩全壘打，「鑽石打線」不復存在，柯爾（Gerrit Cole）起伏不定，季後賽門票之路不只需要球員們止跌回升，也需要球運的眷顧。

運動家欺善怕惡 牛棚近況成隱憂

運動家靠狂吃弱隊維持住高勝率，但是他們投手群從先發到牛棚似乎都過於疲累，開始接連出現狀況，成為競爭外卡的隱憂。 美聯社

當碰上五成勝率的球隊，運動家本季只有28勝45敗，「一分差比賽」的戰績更是差強人意的21勝25敗。幾位主力打者如查普曼（Matt Chapman）、歐森（Matt Olson）和坎納（Mark Canha）上壘率維持水準，不過牛棚總讓後段的比賽「晚節不保」。

運動家接下來的對手是：主場對水手（3場）、主場對太空人（3場）、客場對水手（3場）、客場對太空人（3場），得看同區強敵臉色。

水手牛棚固若金湯 擅打一分差與延長賽

水手隊本季變得相當有韌性，在一分差和延長賽中都有高勝率，為了尋找王牌終結者過程中，意外培養出可靠的牛棚陣容，成為他們最強的武器。 美聯社

水手擁有出色的牛棚投手群，是今年最大優勢，「一分差比賽」勇奪31勝18敗（全大聯盟最多勝），延長賽戰績則是14勝7敗。除了大驚奇塞瓦德（Paul Sewald），卡斯提歐（Diego Castillo）傷癒歸隊後表現穩健，為後防再添強心針，打線部分，菜鳥凱爾尼克（Jarred Kelenic）也「繳完學費」，九月敲出6發全壘打，是陣中最多，和漢尼格（Mitch Haniger）等人齊心取分。

水手接下來的賽程：客場對運動家（3場）、客場對天使（3場）、主場對運動家（3場）、主場對天使（3場），天使相對較弱，且水手本季主場戰績優異（42勝33敗），儘管後來居上的難度頗高，但最終的「主場六連戰」仍充滿想像空間。

註：本文數據截至台灣時間9月22日賽前。