MLB／光芒巴茲大聯盟初登板好投 力壓藍鳥王牌奪首勝

光芒頭號潛力新秀巴茲大聯盟初登板表現出色，除了本身技壓藍鳥王牌芮伊，隊友打線也很幫忙，5下靠著迪亞茲3分砲超前比分後，光芒一路領先，終場6比4獲勝。

光芒今天把巴茲（Shane Baz）升上大聯盟，這位22歲右投先前在2A蒙哥馬利餅乾隊（MontgomeryBiscuits）與3A德倫公牛隊（Durham Bulls）歷練過，也是美國本屆奧運代表隊成員。

被「棒球美國」雜誌（Baseball America）列為11號潛力新秀的巴茲今天5局投球僅被敲出2支安打，但都是陽春全壘打，失2分。他共三振5次，面對的17名打者有15人被他解決，而且球數從未落後。

光芒打者迪亞茲（Yandy Diaz）和凱麥爾（KevinKiermaier）今天都是4支3，迪亞茲除了1支3分彈，還敲出1支二壘安打，共貢獻3分打點，跑回兩分，凱麥爾則跑回1分，另有1次盜壘成功。

9上藍鳥最後反攻，2人出局攻占滿壘時，恩斯（Dietrich Enns）在0好3壞球數絕對落後的情況下連飆好球三振代打的瓦雷拉（Breyvic Valera），本季第2次救援成功驚險落袋。

光芒本季17次與藍鳥交手第10次拿下勝利，而今天拿下這1勝，光芒在爭奪美國聯盟第2張外卡之戰領先紐約洋基半場。

藍鳥先發投手瑞伊（Robbie Ray）本季第6次對戰光芒表現不佳，4又2/3局投球被敲出7支安打，失掉3分，他另有5次三振與2次保送。