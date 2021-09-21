MLB／張育成打擊熄火吞3K 印地安人單日兩敗

美國職棒印地安人隊今天與皇家隊打雙重賽，印地安人隊台灣野手張育成第2戰先發出賽，但打擊熄火，單場3打數都吞下三振，印地安人隊雙重賽兩戰皆吞敗。

克里夫蘭印地安人隊野手張育成近期手感不錯，今天賽前2場比賽總計敲出5支安打，包括個人本季第8轟，貢獻4分打點。

印地安人隊今天與堪薩斯市皇家隊一日兩戰，第一場比賽張育成沒有出賽，印地安人隊以2比7吞敗。

雙重賽第2戰，張育成先發打第6棒、守三壘，2、5、7局打擊機會都吞下三振，沒能敲出安打，中止連2場出賽敲安，賽後打擊率2成21。

皇家隊1局靠著二壘打、接連四壞保送攻佔滿壘，滿壘時再選到四壞保送擠回1分，接著靠高飛犧牲打跑回第2分。

印地安人隊3局下靠著西門內斯（Andres Gimenez）陽春砲追回1分，皇家隊4局靠著保送、安打、滾地球跑回第3分，6局靠著接連2安串聯、多添1分保險分。

印地安人隊7局2人出局後，布萊德雷（BobbyBradley）敲出陽春砲追回1分，但攻勢沒有延續、印地安人隊以2比4吞下單日兩敗。