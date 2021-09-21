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MLB／培瑞茲46轟來了 正式接棒史上最會轟捕手

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
皇家隊鐵捕培瑞茲（Salvador Perez）正式成為史上最會轟捕手，他開心表示「感謝上帝！」 美聯社
皇家隊鐵捕培瑞茲（Salvador Perez）正式成為史上最會轟捕手，他開心表示「感謝上帝！」 美聯社

皇家隊鐵捕培瑞茲（Salvador Perez）今天正式成為史上最會轟捕手，他的本季第46轟出爐，超越名人堂捕手班奇（Johnny Bench）的紀錄，現年73歲的班奇也透過推特送上恭喜。

培瑞茲本季轟出驚奇，明星賽前21轟的他，在賽季後半趕進度，今天面對印地安人隊雙重賽的第1戰，於第5局炸裂兩分這，他的第46轟追上藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr. ），也助隊以7：2贏球；皇家晚場再以4：2獲勝，張育成在此戰擔任先發三壘手，3打數吞下3K。

大聯盟官方定義主戰捕手，至少蹲捕全季75%賽事，而原有的捕手最多轟紀錄由班奇1970年的45轟保持，培瑞茲在今天跨過這位名人堂前輩樹立的障礙。

「這太不可思議了！」培瑞茲表示，「我必須感謝上帝，就像我先前說過的，我從來沒有單季打過30轟，所以我的目標是30轟、100分打點，這一切就像是美夢成真。」

培瑞茲以往單季最多轟為27轟，今年以超大幅度改寫個人最佳成績，更轟上史頁，超越班奇後一舉成為史上單季最多轟捕手。班奇今天轉推多則培瑞茲改寫自己紀錄的文章、影片、留言，他表示，「我知道我的紀錄終會有被打破的一天，恭喜培瑞茲，一位好人、一位好捕手」。

培瑞茲本季在擔任捕手時敲出31轟，其餘則是擔任指定打擊時敲出，距離1999年「I-Rod」羅德里奎茲（Iván Rodríguez）蹲捕時35轟的美聯單季紀錄，培瑞茲差距4轟，也有機會挑戰。

培瑞茲 皇家 名人堂

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