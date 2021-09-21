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MLB／大谷翔平回報「我很好」 麥登預期他還會再登板

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平因右手痠痛而延後兩天先發，昨天以108球繳出一場好投，目前身體狀況良好。 美聯社
大谷翔平因右手痠痛而延後兩天先發，昨天以108球繳出一場好投，目前身體狀況良好。 美聯社

昨天對運動家隊先發8局失2分、狂飆10K後，大谷翔平傳來身體狀況良好的好消息，天使隊總教練麥登（Joe Maddon）今天表態，他預期大谷本季還會繼續投球出賽，仍有機會再次挑戰單季10勝。

大谷因右手痠痛而延後兩天先發，昨天以108球繳出一場好投，無奈隊友直到他退場前分數都還掛蛋，大谷也無緣勝投，勝場停留在9勝。

越到球季尾聲，「投手大谷」提前關機的討論也越來越熱烈，他本季已投123.1局，加上在打擊端的出賽負擔，也讓外界擔心大谷本季還有沒有再投球的機會。

麥登今天賽前受訪表示，「根據翻譯水原一平的回報，大谷今天身體狀況感覺很好，不過他通常是在投球的兩天後會感覺痠痛。」麥登還無法掛保證，但他表示他預期大谷本季還會繼續投球。

不僅勝投停留在9場，大谷的全壘打在本月11日敲出第44轟就停產，落後給目前都有46轟的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr. ）、培瑞茲（Salvador Perez），大谷在今天面對太空人隊之戰擔任先發第3棒出賽。

運動家 大谷翔平

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