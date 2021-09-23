MLB／今日戰績表 光芒擊敗藍鳥成為美聯首支上車季後賽
MLB今日戰績表
海盜 (延賽) 紅人
白襪 (延賽) 老虎
藍鳥 1:7 光芒
皇家 (延賽) 印地安人
國民 7:5 馬林魚
金鶯 3:4 費城人
遊騎兵 3:7 洋基
大都會 5:12 紅襪
雙城 5:4 小熊
紅雀 10:2 釀酒人
道奇 : 洛磯
太空人 : 天使
勇士 : 響尾蛇
水手 : 運動家
巨人 : 教士
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:10 白襪 vs. 印地安人
02:10 紅雀 vs. 釀酒人
03:10 道奇 vs. 洛磯
03:37 水手 vs. 運動家
03:40 勇士 vs. 響尾蛇
04:10 巨人 vs. 教士
06:10 白襪 vs. 印地安人(雙重戰)
06:40 國民 vs. 紅人
07:05 海盜 vs. 費城人
07:05 遊騎兵 vs. 金鶯
07:40 藍鳥 vs. 雙城
09:38 太空人 vs. 天使
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