MLB／今日戰績表 光芒擊敗藍鳥成為美聯首支上車季後賽

隨著大聯盟賽季接近尾聲，各大個人獎項的競爭也愈加激烈，而藍鳥隊的瑞伊(Robbie Ray)儼然成為美聯塞揚獎的最大熱門。今年球季開打前，絕對沒有人會想到去年防禦率高達6.62的瑞伊會跟塞揚獎沾上邊，

2021-09-23 07:00