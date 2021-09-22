MLB／今日戰績表 洋基3強棒開轟擊潰遊騎兵
MLB今日戰績表
白襪 3:5 老虎
皇家 1:4 印地安人
海盜 6:2 紅人
國民 7:1 馬林魚
金鶯 : 費城人
遊騎兵 1:7 洋基
大都會 : 紅襪
藍鳥 : 光芒
雙城 : 小熊
紅雀 : 釀酒人
道奇 : 洛磯
太空人 : 天使
勇士 : 響尾蛇
水手 : 運動家
巨人 : 教士
MLB明日賽程
時間 客場 主場
00:35 海盜 vs. 紅人
01:10 白襪 vs. 老虎
03:10 藍鳥 vs. 光芒
06:10 皇家 vs. 印地安人
06:40 國民 vs. 馬林魚
07:05 金鶯 vs. 費城人
07:05 遊騎兵 vs. 洋基
07:10 大都會 vs. 紅襪
07:40 雙城 vs. 小熊
07:40 紅雀 vs. 釀酒人
08:40 道奇 vs. 洛磯
09:38 太空人 vs. 天使
09:40 勇士 vs. 響尾蛇
09:40 水手 vs. 運動家
10:00 巨人 vs. 教士
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