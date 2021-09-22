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MLB／今日戰績表 洋基3強棒開轟擊潰遊騎兵

聯合新聞網 / 整理
賈羅轟出全壘打。 擷自推特
賈羅轟出全壘打。 擷自推特

MLB今日戰績表

白襪 3:5 老虎

皇家 1:4 印地安人

海盜 6:2 紅人

國民 7:1 馬林魚

金鶯 : 費城人

遊騎兵 1:7 洋基

大都會 : 紅襪

藍鳥 : 光芒

雙城 : 小熊

紅雀 : 釀酒人

道奇 : 洛磯

太空人 : 天使

勇士 : 響尾蛇

水手 : 運動家

巨人 : 教士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:35 海盜 vs. 紅人

01:10 白襪 vs. 老虎

03:10 藍鳥 vs. 光芒

06:10 皇家 vs. 印地安人

06:40 國民 vs. 馬林魚

07:05 金鶯 vs. 費城人

07:05 遊騎兵 vs. 洋基

07:10 大都會 vs. 紅襪

07:40 雙城 vs. 小熊

07:40 紅雀 vs. 釀酒人

08:40 道奇 vs. 洛磯

09:38 太空人 vs. 天使

09:40 勇士 vs. 響尾蛇

09:40 水手 vs. 運動家

10:00 巨人 vs. 教士

球隊戰績表

太空人

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