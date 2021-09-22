MLB／今日戰績表 洋基3強棒開轟擊潰遊騎兵

時間已來到九月下旬，大聯盟例行賽即將收尾，各隊都剩十來場比賽，季後賽「門票」之爭進入白熱化，相較於國聯外卡排行競爭榜的落後球隊紅人、費城人、教士，離外卡前兩名的道奇、紅雀差距較大，美聯的外卡之爭十分接

2021-09-22 07:00