MLB／今日戰績表 洋基一分差氣走遊騎兵

儘管叩關十勝失敗，大谷翔平下場時仍贏得現場如雷掌聲，粉絲們在看台高喊著：「MVP、MVP」上一位有此禮遇的球員是楚奧特（Mike Trout）。種種跡象顯示，本季「美聯最有價值球員獎」極可能花落大谷翔

2021-09-21 07:00