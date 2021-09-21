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MLB／今日戰績表 洋基一分差氣走遊騎兵

聯合新聞網 / 整理
洋基一分差氣走遊騎兵。 洋基官方推特
洋基一分差氣走遊騎兵。 洋基官方推特

MLB今日戰績表

皇家 7:2(7局) 印地安人

皇家 4:2(7局) 印地安人(雙重戰)

白襪 3:4 老虎

海盜 5:9 紅人

國民 7:8(10局) 馬林魚

金鶯 2:0 費城人

遊騎兵 3:4 洋基

藍鳥 4:6 光芒

紅雀 5:2 釀酒人

太空人 : 天使

勇士 : 響尾蛇

水手 : 運動家

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 白襪 vs. 老虎

06:10 皇家 vs. 印地安人

06:40 海盜 vs. 紅人

06:40 國民 vs. 馬林魚

07:05 金鶯 vs. 費城人

07:05 遊騎兵 vs. 洋基

07:10 大都會 vs. 紅襪

07:10 藍鳥 vs. 光芒

07:40 雙城 vs. 小熊

07:40 紅雀 vs. 釀酒人

08:40 道奇 vs. 洛磯

09:38 太空人 vs. 天使

09:40 勇士 vs. 響尾蛇

09:40 水手 vs. 運動家

10:10 巨人 vs. 教士

球隊戰績表

太空人

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