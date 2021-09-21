MLB／今日戰績表 洋基一分差氣走遊騎兵
MLB今日戰績表
皇家 7:2(7局) 印地安人
皇家 4:2(7局) 印地安人(雙重戰)
白襪 3:4 老虎
海盜 5:9 紅人
國民 7:8(10局) 馬林魚
金鶯 2:0 費城人
遊騎兵 3:4 洋基
藍鳥 4:6 光芒
紅雀 5:2 釀酒人
太空人 : 天使
勇士 : 響尾蛇
水手 : 運動家
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:10 白襪 vs. 老虎
06:10 皇家 vs. 印地安人
06:40 海盜 vs. 紅人
06:40 國民 vs. 馬林魚
07:05 金鶯 vs. 費城人
07:05 遊騎兵 vs. 洋基
07:10 大都會 vs. 紅襪
07:10 藍鳥 vs. 光芒
07:40 雙城 vs. 小熊
07:40 紅雀 vs. 釀酒人
08:40 道奇 vs. 洛磯
09:38 太空人 vs. 天使
09:40 勇士 vs. 響尾蛇
09:40 水手 vs. 運動家
10:10 巨人 vs. 教士
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