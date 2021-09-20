MLB／費城人哈波有望MVP 避談數據專注比賽

美國職棒大聯盟MLB費城費城人今天將在主場迎戰巴爾的摩金鶯，費城人目前落後國聯東區第一亞特蘭大勇士2勝。費城人強棒哈波躍升MVP有望人選，但他避談數據，希望專注比賽。

費城人還剩下13場例行賽，雖然19日對決紐約大都會隊以2比3不敵，但仍在3場對決中奪下2勝。

費城人20日將迎戰作客的巴爾的摩金鶯，期盼在2011年以來首次奪下季後賽席位。

若費城人（戰績76勝73敗）成功晉級季後賽，強棒哈波（Bryce Harper）MVP等級的表現絕對功不可沒。

今年球季轟出33支全壘打、貢獻80打點的哈波說：「我不喜歡談論MVP，不喜歡討論我的數據，我只想打好我的比賽。」

費城人塞固拉（Jean Segura）和蓋爾維斯（FreddyGalvis）過去這星期都火力升級，助哈波一臂之力。塞固拉18日擊出2轟，19日也貢獻2安。

蓋爾維斯19日同樣貢獻2安，打擊率衝上0.252。他在8月24日被放出傷兵名單，看來已完全恢復健康。

費城人左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）將擔任先發，首次對決巴爾的摩金鶯。