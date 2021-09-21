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大谷挑戰10勝現場直擊 10K優質先發應受肯定

聯合新聞網 / 陳光立
儘管沒有隊友的火力支援，大谷翔平優質先發仍應獲得肯定，最重要是無傷無痛下場，後面仍有機會挑戰10勝、45支全壘打紀錄。 陳光立／攝影
儘管沒有隊友的火力支援，大谷翔平優質先發仍應獲得肯定，最重要是無傷無痛下場，後面仍有機會挑戰10勝、45支全壘打紀錄。 陳光立／攝影

儘管叩關十勝失敗，大谷翔平下場時仍贏得現場如雷掌聲，粉絲們在看台高喊著：「MVP、MVP」上一位有此禮遇的球員是楚奧特（Mike Trout）。種種跡象顯示，本季「美聯最有價值球員獎」極可能花落大谷翔平，因為他投打端的發揮備受肯定。

美西時間19日，大批球迷湧入洛杉磯郊區的安那罕市（Anaheim），欲見證大谷翔平拿下史詩般的十勝、45支全壘打瞬間。這裡由很簡單，綜觀百年棒球史計6786位投手單季三振百人次、351位打者單季敲出40支以上全壘打，但單季達標這兩項的「只有一人」，他就是大谷翔平。人們經常把貝比魯斯（Babe Ruth）端出來比，不過那是1914年至1934年的事，這段日子棒球徹頭徹尾改變，從規則、強度、選手體能和身材進化，就算說是另一種運動並不為過。

禮品店內大谷翔平的商品熱賣，許多老美指定要買漢字「大谷翔平」的球衣，而不是英文的Ohtani。 陳光立／攝影
禮品店內大谷翔平的商品熱賣，許多老美指定要買漢字「大谷翔平」的球衣，而不是英文的Ohtani。 陳光立／攝影

擺脫手臂酸痛不適，這一場面對奧克蘭運動家隊大谷翔平發揮壓制力，用108球繳出先發優質內容，並三振10位打者，直到8局球數破百，最快球速還能達到99英里。值得一提的是，這場大谷指叉球狀況絕佳，一共扔出55次，造成打者多達17次揮空含9次三振，可惜隊友包括他自己始終無法拿分，雙方9局追平一直纏鬥至10局天使隊2比3落敗，這一季球隊看點集中在二刀流身上，若沒大谷翔平戰績恐持續探底。

天使這場比賽前八局都抱蛋，直到九局下才追回2分，讓大谷翔平少吞一敗，可惜在延長賽還是輸球。 陳光立／攝影
天使這場比賽前八局都抱蛋，直到九局下才追回2分，讓大谷翔平少吞一敗，可惜在延長賽還是輸球。 陳光立／攝影

動過韌帶移植手術後，今年大谷翔平重拾投手丘風采，一共22次先發投了123又三分之一局，拿下9勝2敗、防禦率3.28還三振146名打者，表現可圈可點。更重要的是，大谷還以指定打擊兼客串外野手身份，敲出44支全壘打、94分打點、23次盜壘，以及2成58的打擊率，堪稱大聯盟最猛的長打型投手，二刀流成就近代從沒人達成，上一回得追溯至近百年前，無怪乎大谷翔平入選時代雜誌「百大最具影響力人物」之一。

大谷翔平今年完全取代楚奧特的地位，成為洛杉磯天使隊看板人物，球場內外四處皆可見他的肖像。 陳光立／攝影
大谷翔平今年完全取代楚奧特的地位，成為洛杉磯天使隊看板人物，球場內外四處皆可見他的肖像。 陳光立／攝影

大聯盟的二刀流定義，是球員最少投球累積20局、以野手或指定打擊身份打20場比賽，其間最少有三個打席，才算符合資格。本季至今，別說是達標者，能在投打兩項出類拔萃者，也只有大谷翔平一個人，在大聯盟呈現獨走狀態，19日挑戰十勝失敗後，他還有兩次的先發機會，45甚至46轟也非幻想，最終無論摘下MVP獎項，能丟時速100英里、將球敲到450呎以外距離的大谷翔平，無疑已成為世界棒球的看板人物。

大谷翔平 天使

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