MLB／張育成洋基主場火燙 老婆嗨：以前看王建民現在看老公
印地安人隊台灣好手張育成今在洋基主場演出生涯首度猛打賞，連同昨天的比賽合計敲5安，其中包含他個人本季第8轟，讓張育成的紐約之旅變得不平凡。張育成的老婆綾綾也與印地安人「大嫂團們」暢玩紐約，他在IG開心地寫道：「以前從電視上看王建民在洋基球場拿勝投，今天從觀眾席看老公在洋基球場打全壘打！」
張育成昨天首度在洋基球場出賽，首打席就敲陽春砲，今天又演出單場3安，成為第2位在大聯盟演出猛打賞的台灣球員，兩天賽事共計10打數5安打、3分打點，亮眼表現讓張育成賽後在個人推特開心寫下：「Thank you New York」。
Thank you New York🍎@Indians @MLB pic.twitter.com/d4h2YPOUkl— Yu Chang 張育成 (@YutheSouljaBoy) September 20, 2021
此外，張育成的妻子綾綾也發文曬出全家福，他說：「紐約真的太好玩了，我們一定會再回來的。New York we will be back.」
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