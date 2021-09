MLB／張育成洋基主場火燙 老婆嗨：以前看王建民現在看老公

印地安人隊台灣好手張育成今在洋基主場演出生涯首度猛打賞,連同昨天的比賽合計敲5安,其中包含他個人本季第8轟,讓張育成的紐約之旅變得不平凡。張育成的老婆綾綾也與印地安人「大嫂團們」暢玩紐約,他在IG開心地寫道:「以前從電視上看王建民在洋基球場拿勝投,今天從觀眾席看老公在洋基球場打全壘打!」

張育成昨天首度在洋基球場出賽,首打席就敲陽春砲,今天又演出單場3安,成為第2位在大聯盟演出猛打賞的台灣球員,兩天賽事共計10打數5安打、3分打點,亮眼表現讓張育成賽後在個人推特開心寫下:「Thank you New York」。

此外,張育成的妻子綾綾也發文曬出全家福,他說:「紐約真的太好玩了,我們一定會再回來的。New York we will be back.」