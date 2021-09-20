MLB／最近被轟一堆陽春砲 大谷再拚10勝失利說要改進

天使隊「二刀流」大谷翔平多等兩天再登板，今天在洛杉磯主場對運動家之戰不受影響，先發8局被揮出5支安打、失兩分無關勝敗，天使在延長10局2：3落敗，大谷說：「右手痠痛本來就不是什麼大問題。」

大谷本季第22場先發任務，只因兩支陽春砲失分，同場擔任先發2棒，兩個打數掛零、被三振1次，獲得兩次保送，本季全壘打仍是44支。

大聯盟球季賽將在10月4日結束，藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero）目前46轟排名第1，皇家隊捕手培瑞茲（Salvador Perez）45轟居次，大谷名列第3，全壘打王之爭不到最後關頭很難預料。

大谷11日對太空人隊之戰先發3.1局失6分吞敗，終止8連勝紀錄，戰績9勝2敗；他原定前天對決運動家，因為一度出現右手痠痛，延到今天再登板，再度上演優質先發讓隊友、球迷都鬆了一口氣，但挑戰10勝還要再等下次機會。

對於外界一直注意的右手問題，他特別強調沒什麼大礙，只是上次投完後有些痠痛，不必太在意，多休幾天就OK，身體狀況很正常。

大谷今天用108球完成任務，本季第3次飆出單場10K，先發8局也追平個人單場紀錄，他說：「如果不是用球數太多，第9局還想上去投。」

大谷挨了兩轟，包括3局上高姆斯（Yan Gomes）、4局上查普曼（Matt Chapman）陽春砲，本季22場先發，合計23.1局被揮出14支全壘打，他說：「今天控球很好，但被揮出兩支全壘打，覺得十分遺憾，最近被打太多陽春砲，這是需要改進之處。」