MLB／洋基王牌柯爾遭印地安人爆打 《紐時》：塞揚獎恐不保
張育成今在洋基主場演出生涯首次猛打賞，還棒打洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole），讓柯爾最終投不滿6局就失掉7分，《紐約時報》更毫不留情地指出：「這可能讓他退出塞揚獎的競逐行列。」
全聯盟最貴、年薪高達3600萬美元（約新台幣10億元）的柯爾今天慘遭印地安人海K，他主投5.2局送出7K，被敲10安包含2發全壘打，狂失7分苦吞本季第8敗，賽後防禦率上升至3.03。
本季外媒大多看好柯爾與藍鳥隊瑞伊（Robbie Ray）爭奪本季塞揚獎，但在柯爾今天防禦率突破3之後，與瑞伊的2.64差距又拉得更大。此外，奪三振次數目前瑞伊也以233K小幅領先柯爾的231K。《紐約時報》因此點評：「他在對印地安人的殘酷先發，掉的分數比他過去131場先發都多，這可能讓他退出塞揚獎的競逐行列。」
洋基今日與印地安人的比賽除了對競逐塞揚獎的柯爾造成致命傷，對洋基而言也是重大打擊，在連2天輸給印地安人後，洋基在美聯外卡再度落後紅襪和藍鳥屈居第三，想打入季後賽的難度也逐漸增加。
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