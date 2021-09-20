MLB／張育成近兩戰狂敲5安 洋基官網：柯爾不像王牌
洋基隊爭取美聯外卡關鍵時刻，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）今天竟在主場崩盤，對印地安人隊先發5.2局狂失7分，洋基終場1：11慘敗，外卡排名落後藍鳥隊變成1.5場勝差，總教練布恩（ Aaron Boone）說：「球隊要趕快好起來才行。」
印地安人全場揮出16支安打，柯爾被打了10支，包括兩支全壘打，挑戰本季第16勝不成，還吞下第8敗，形容自己的表現很爛；洋基官網更是指出，這場比賽對他爭取美聯塞揚獎造成損傷。
旅美好手張育成昨天5打數2安打，本季第8轟出爐，全場攻下3分打點，今天又有5支3、1分打點的表現，生涯首次作客洋基球場，這次3連戰合計11打數5安打（全壘打、二壘打各1支），攻下4分打點、跑回3分。
張育成本季出賽79場，打擊率2成24、全壘打8支、打點32分。
洋基本季最後一次和印地安人交手，被紐約媒體形容為「非贏不可」的比賽，結果慘輸10分，3連戰只贏1場；官網形容，這是柯爾加盟洋基後，最讓人失望的比賽之一，完全不像王牌投手。
洋基上個月一度衝出13連勝，接下來37場比賽只有15勝22敗，交手15隊有9隊勝率不到5成，包括印地安人在內；洋基目前美聯外卡排名第3，但未在安全名單內，球季賽最後12戰壓力不小。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言