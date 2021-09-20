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MLB／張育成近兩戰狂敲5安 洋基官網：柯爾不像王牌

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
張育成。路透
張育成。路透

洋基隊爭取美聯外卡關鍵時刻，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）今天竟在主場崩盤，對印地安人隊先發5.2局狂失7分，洋基終場1：11慘敗，外卡排名落後藍鳥隊變成1.5場勝差，總教練布恩（ Aaron Boone）說：「球隊要趕快好起來才行。」

印地安人全場揮出16支安打，柯爾被打了10支，包括兩支全壘打，挑戰本季第16勝不成，還吞下第8敗，形容自己的表現很爛；洋基官網更是指出，這場比賽對他爭取美聯塞揚獎造成損傷。

旅美好手張育成昨天5打數2安打，本季第8轟出爐，全場攻下3分打點，今天又有5支3、1分打點的表現，生涯首次作客洋基球場，這次3連戰合計11打數5安打（全壘打、二壘打各1支），攻下4分打點、跑回3分。

張育成本季出賽79場，打擊率2成24、全壘打8支、打點32分。

洋基本季最後一次和印地安人交手，被紐約媒體形容為「非贏不可」的比賽，結果慘輸10分，3連戰只贏1場；官網形容，這是柯爾加盟洋基後，最讓人失望的比賽之一，完全不像王牌投手。

洋基上個月一度衝出13連勝，接下來37場比賽只有15勝22敗，交手15隊有9隊勝率不到5成，包括印地安人在內；洋基目前美聯外卡排名第3，但未在安全名單內，球季賽最後12戰壓力不小。

洋基 印地安人 柯爾

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