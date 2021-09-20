MLB／生涯首度猛打賞！張育成助隊將洋基送出美聯外卡領先位置

印地安人作客洋基系列賽今來到最後一場，台灣好手張育成繼昨開轟後，今天又上演生涯首度猛打賞，幫助球隊以11：1贏球，印地安人連兩日以大比分擊敗洋基，送洋基離開美聯外卡領先位置。

張育成今擔任先發第6棒三壘手，面對洋基隊王牌柯爾（Gerrit Cole）首打席敲出雙殺打瓦解球隊攻勢，不過他在3局還以顏色，逮中一顆90英哩的滑球敲出左外野方向安打，5局則吞下三振。

7局張育成面對洋基牛棚投手利提格（Lucas Luetge），他把握得點圈有人打擊機會敲出帶有1分打點的安打，讓比分拉開至8：1。9局上張育成作為首棒打者，一上來就帶動攻勢擊出左外野方向平飛安打，最終也跑回印地安人隊全場第11分。

張育成今總計5打數3安打1打點，生涯首度上演猛打賞，賽後打擊率上升至.224、攻擊指數0.675。

洋基今僅靠爾歇拉（Gio Urshela）的陽春砲得到唯一一分，王牌投手柯爾則是主投5.2局被敲10支安打，包括拉米雷斯（José Ramírez）以及培瑞茲（Roberto Pérez）各一發陽春砲，共失7分，苦吞本季第8敗，賽後防禦率上升至3.03。

洋基在與印地安人3連戰的首戰以8：0贏球，不過隨後兩場都大比分敗給印地安人，反觀同分區的外卡競爭對手藍鳥則是先輸一場後倒贏兩場，洋基因此跌至美聯外卡第三，落後第二名的藍鳥1.5場勝差。