快訊

簡訊實聯制侵隱私爭議 吹哨者前法官：警用來逮嫌犯也不當

室內烤肉絕對不能用炭火 譚敦慈傳授在家減毒烤肉妙招

MLB／生涯首度猛打賞！張育成助隊將洋基送出美聯外卡領先位置

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣好手張育成手感火燙，今天上演生涯首度猛打賞。 美聯社
台灣好手張育成手感火燙，今天上演生涯首度猛打賞。 美聯社

印地安人作客洋基系列賽今來到最後一場，台灣好手張育成繼昨開轟後，今天又上演生涯首度猛打賞，幫助球隊以11：1贏球，印地安人連兩日以大比分擊敗洋基，送洋基離開美聯外卡領先位置。

張育成今擔任先發第6棒三壘手，面對洋基隊王牌柯爾（Gerrit Cole）首打席敲出雙殺打瓦解球隊攻勢，不過他在3局還以顏色，逮中一顆90英哩的滑球敲出左外野方向安打，5局則吞下三振。

7局張育成面對洋基牛棚投手利提格（Lucas Luetge），他把握得點圈有人打擊機會敲出帶有1分打點的安打，讓比分拉開至8：1。9局上張育成作為首棒打者，一上來就帶動攻勢擊出左外野方向平飛安打，最終也跑回印地安人隊全場第11分。

張育成今總計5打數3安打1打點，生涯首度上演猛打賞，賽後打擊率上升至.224、攻擊指數0.675。

洋基今僅靠爾歇拉（Gio Urshela）的陽春砲得到唯一一分，王牌投手柯爾則是主投5.2局被敲10支安打，包括拉米雷斯（José Ramírez）以及培瑞茲（Roberto Pérez）各一發陽春砲，共失7分，苦吞本季第8敗，賽後防禦率上升至3.03。

洋基在與印地安人3連戰的首戰以8：0贏球，不過隨後兩場都大比分敗給印地安人，反觀同分區的外卡競爭對手藍鳥則是先輸一場後倒贏兩場，洋基因此跌至美聯外卡第三，落後第二名的藍鳥1.5場勝差。

相關新聞

站在捕手之巔 皇家鐵捕培瑞茲打出歷史性一季

皇家隊當家捕手培瑞茲（Salvador Perez）上週連三場比賽擊出全壘打，累計45發不但超越大谷翔平追上位居第一的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.，不過隔天小葛馬上又轟一發獨居

MLB／生涯首度猛打賞！張育成助隊將洋基送出美聯外卡領先位置

印地安人作客洋基系列賽今來到最後一場，台灣好手張育成繼昨開轟後，今天又上演生涯首度猛打賞，幫助球隊以11：1贏球，印地安人連兩日以大比分擊敗洋基，送洋基離開美聯外卡領先位置。

MLB／大谷翔平8局10K苦無支援 無緣第10勝

美國職棒大聯盟賽事，日本球星大谷翔平今登板尋求本季第10勝，他在主場飆出10次三振、繳8局失2分的好投，但未獲打線支援，...

MLB／張育成第8轟 震撼洋基球場

站上洋基球場打擊，張育成形容是「美夢成真」，他用兩支長打讓畫面更美，昨天在第二局敲出陽春砲、本季第八轟出爐，提振印地安人...

MLB／歐尼爾2分砲逆轉教士 紅雀國聯外卡續保第二

美國職棒大聯盟MLB聖路易紅雀今天靠著歐尼爾（Tyler O'Neill）2分砲後來居上，3比2氣走聖地牙哥教士

MLB／皮納雙響砲轟垮小熊 釀酒人晉級季後賽

美國職棒大聯盟MLB密爾瓦基釀酒人強棒皮尼亞（Manny Pina）8局下揮出個人今天比賽的第2支陽春全壘打，率隊突破僵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。