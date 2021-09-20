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MLB／大谷翔平再展美聯MVP實力 天使教頭：投得太漂亮

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平。法新社
大谷翔平。法新社

天使隊今天對運動家隊進行3連戰最後一戰，也是兩隊本季最後一次交手，大谷翔平先發8局失兩分，優質內容無關勝敗，挑戰本季第10勝還要等一等，天使總教練麥登（Joe Mddon）對他的表現讚不絕口，用「投得太漂亮」形容。

天使打完前8局0：2落後，9局下追回兩分，大谷逃過敗投，運動家在延長10局上搶下1分，終場3：2獲勝，不但在天使主場完成3連戰橫掃，本季對戰19場更以15勝4敗收尾。

大谷原定前天3連戰首戰登板，因右手不適延到今天，整體表現不受影響；他用108球完成8局任務，被揮出5支安打、保送3次，飆出10次三振，失兩分都因全壘打，包括3局上高姆斯（Yan Gomes）、4局上查普曼（Matt Chapman）陽春砲。

麥登表示，大谷再度投出好表現，讓打者頻頻揮空，除了被揮出兩支全壘打，各方面都做得很好。

大谷本季22場先發投出9勝2敗、防禦率3.28，123.1局飆出146次三振，天使官網指出，大谷今天的投球內容，再度展現自己是美聯MVP的熱門人選。

運動家先發投手蒙塔斯（Frankie Montas）和大谷形成投手戰，投7局只被揮出1支安打，送出7次三振，同樣無關勝敗。

天使本季還剩13場比賽，明起繼續在主場對太空人隊展開4連戰，再對水手隊3連戰，接著在客場對遊騎兵、水手進行3連戰，官網推測大谷至少還有1次先發機會。

大谷翔平

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