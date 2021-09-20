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MLB／大谷翔平8局10K苦無支援 無緣第10勝

中央社 / 洛杉磯19日專電
大谷翔平今主場飆出10次三振、繳8局失2分的好投，但未獲打線支援，無緣勝投。路透
大谷翔平今主場飆出10次三振、繳8局失2分的好投，但未獲打線支援，無緣勝投。路透

美國職棒大聯盟賽事，日本球星大谷翔平今登板尋求本季第10勝，他在主場飆出10次三振、繳8局失2分的好投，但未獲打線支援，無緣勝投。

週日午場比賽，洛杉磯天使打線一片靜悄悄，前8局只敲出1支安打，分數一路掛零。儘管投手丘上，大谷翔平對奧克蘭運動家打者大秀三振功力，飆出本季最多的單場10K，但苦撐8局在0比2落後下退場。

大谷翔平原訂17日登板，但練投時手臂酸痛，教練團為求保險，決定延期。大谷在17日練投30球狀況極佳，改在今天先發，出戰奧克蘭運動家隊。這是他本季第22場先發投球，賽前累計9勝2敗。

這場比賽大谷除了挑戰單季10勝的個人里程碑，同時也挑戰傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）在1918年締造的單季勝投、全壘打雙位數的百年紀錄。

大谷翔平這場比賽指叉球犀利，10次三振當中有9次用指叉球收拾對手。

全場最關鍵的一球是大谷在8局上滿壘局面，當時用球數達106球的情況下，他飆出時速99英里的火球，接著用指叉球化解失分危機，退場時振臂歡呼。

大谷翔平共用108球投8局，被敲5支安打，失掉2分都是因為陽春全壘打，包括3局葛梅斯（YanGomes）、4局查普曼（Matt Chapman）各失1分。

大谷翔平挑戰10勝，繳出優質先發，但對方投手更勝一籌，運動家右投手蒙塔斯（Frankie Montas）投7局只讓天使打線敲出1支安打，第3棒大谷翔平2次保送、吞1K，沒有安打。

天使打線9局下甦醒，戈瑟蘭（Phil Gosselin）二壘安打帶起攻勢，後續2支安打攻下2分追平，雙方進入延長賽。第10局突破僵局制，運動家靠著坎那（MarkCanha）安打、勞瑞（Jed Lowrie）高飛犧牲打攻下致勝分，終場3比2擊敗天使。

大谷翔平 運動家

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