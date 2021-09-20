站在捕手之巔 皇家鐵捕培瑞茲打出歷史性一季

皇家隊當家捕手培瑞茲（Salvador Perez）上週連三場比賽擊出全壘打，累計45發不但超越大谷翔平追上位居第一的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.，不過隔天小葛馬上又轟一發獨居領先），更重要的是追平了「大紅機器」（Big Red Machine）時期的紅人名捕手班奇（Johnny Bench）在1970年所締造的捕手單季最多發全壘打紀錄。

班奇何許人也？在一百多年的大聯盟歷史長河裡曾出現過不少攻守俱佳的全能捕手。上世紀50年代有三度榮獲MVP的道奇史上最強捕手坎潘奈拉（Roy Campanella）與以妙語如珠著稱，也拿過三座MVP外加10次世界大賽冠軍的洋基傳奇捕手貝拉（Yogi Berra）這對一時瑜亮的名捕。晚近的名人堂捕手卡特（Gary Carter）、費思克（Carlton Fisk）以至2017年入選的近代最強捕手羅德里奎茲（Ivan Rodriguez）也都是個中翹楚。但若真要從中選出一位冠上「史上最強捕手」這榮銜，班奇說第二，恐怕這幾位捕手也沒人敢稱第一。

班奇(左)與I-Rod(右)可以說是大聯盟史上最強的兩位全能型捕手。 2010 Topps 球員卡

說穿了原因無他。只因為拿過十座金手套，退休時猶是捕手生涯全壘打紀錄保持人的班奇不僅同樣是攻守全能，還是個跟其他守備位置任何野手相比都毫不遜色的頂尖打者。班奇是唯一一位拿過全壘打王的捕手——而且是兩次。眾所皆知，由於捕手守備上的體能負荷遠超過其他野手，不但影響打擊表現，還因此時常需要輪休，拿全壘打王的難度自然遠比其他位置的野手高出許多。

班奇這兩座全壘打王如此難能可貴，今年追平他歷史紀錄的培瑞茲如果最終能打敗小葛及大谷這兩大強敵成為史上第二位捕手全壘打王，意義又更為重大。原因何在？這又牽涉到捕手這個位置特有的生涯曲線。不論是打擊能力多麼優秀的捕手，由於守備「工作負荷」實在太大，往往從30歲表現就開始走下坡，甚至是斷崖式的下滑。許多偉大的捕手都在二十出頭就打出生涯巔峰。例如班奇是在22歲那年贏得第一座全壘打王，兩年後又拿下第二座（40隻），但自此之後的11年生涯歲月也就只有兩季全壘打數字能突破30。前幾年剛退休的「雙城先生」茂爾（Joe Mauer）同樣是年紀輕輕（23歲）就拿下打擊王，但30歲那年為了減低身體負荷轉任一壘，又多打了五年就因傷痛不得不宣佈退休。今年東山再起的巨人名捕手波西（Buster Posey）也早在25歲那年就登上生涯巔峰拿到MVP及打擊王。

巨人捕手波西的生涯打擊巔峰是在25歲，接近30歲時開始急速走下坡。 美聯社

相反地，現年31歲的培瑞茲初出茅廬時打擊其實並不出色。他在小聯盟六個球季總計打了1278個打數僅擊出20隻全壘打，長打率還不滿四成。雖說升上大聯盟後打擊火力不斷成長，自2015年開始連續四年量產20發以上全壘打，但這樣的帳面數字比之其他捕手有餘，與聯盟中一流打者相比則顯得小巫見大巫。這也是為什麼培瑞茲將參加今年全壘打大賽的消息一傳出，許多媒體及球迷都認為他只是個陪榜的咖。儘管培瑞茲上半季就轟出21發全壘打，在八位參賽者中只輸給大谷、賈羅（Joey Gallo）及歐森（Matt Olson），仍有不少人認為這只是半季短暫的曇花一現。

然而培瑞茲在全壘打大賽的表現並沒有讓支持他的球迷失望。儘管第一輪就敗給最後衛冕成功的大都會一壘手阿隆索（Pete Alonso），但他所轟出的28發全壘打是首輪第二多。而且下半季開打後「全壘打大賽魔咒」對培瑞茲絲毫不生影響，他的全壘打量產速度更扶搖直上，在八月份一口氣轟出全聯盟最多的12發。下半季的培瑞茲不但以24發全壘打高居全聯盟第一，而且進度大幅超前原本一直是捉對廝殺的小葛（18發）及大谷（11發），這才以黑馬之姿殺進全壘打王競爭者之列。

小葛雷諾目前以46轟在全壘打王排行榜上名列第一，但培瑞茲僅落後1支，隨時有機會追平。 美聯社

儘管過去拿過五屆金手套獎及兩座銀棒獎，2015年更幫助皇家拿下一冠並榮獲世界大賽MVP，但培瑞茲的生涯成績跟波西、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）及葛蘭多（Yasmani Grandal）等現役明星捕手相比仍有一段不小的差距，更遑論班奇等名人堂等級的傳奇捕手。對培瑞茲來說更加不利的是就在兩年半前他還因為右手肘受傷，不得不接受韌帶重建手術錯失一整季。

然而傷癒復出的培瑞茲立即交出亮眼的成績。儘管一度因視力問題缺賽，去年培瑞茲仍在37場比賽中轟出11發全壘打，長打率高達.633。今年年過31蹲捕破千場後，培瑞茲沒有步入其他捕手體能衰退的後塵，打擊威力反倒更上層樓。他本季的擊球初速（92.8英哩）、強勁擊球比率（56%）及出色擊球率（16%）不僅創生涯新高，放眼全聯盟也少有其比。與此同時培瑞茲在守備上也沒閒著，他的阻殺率高達42%，不但是生涯第四度突破四成而且暫居全大聯盟第一。唯一美中不足的大概就只有他一向為人所詬病的「偷好球」（Framing）能力又一次全聯盟墊底。

培瑞茲過去曾是連6年入選明星賽的強打，但沒人想到他在31歲「高齡」還能進化成超級巨砲！果然是一個連被砸觸身球都還能保持微笑的神奇球員，Super idol的笑容都沒他的甜！ 歐新社資料照片

皇家隊在2015年拿下30年來首冠後，很快又回到B級球隊之列，當年奪冠的功臣隨之各奔四方，只剩培瑞茲一人獨撐大局。今年三月皇家端出四年8200萬美金的大約留下這位子弟兵，而培瑞茲也不負厚望，不但打出生涯巔峰，而且是古往今來捕手中的巔峰一季。儘管培瑞茲的捕手生涯可能還不足以與入選名人堂的先賢相提並論，但他今年有如石破天驚的表現，已足以在棒球史上留名。