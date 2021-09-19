MLB／歐尼爾2分砲逆轉教士 紅雀國聯外卡續保第二

美國職棒大聯盟MLB聖路易紅雀今天靠著歐尼爾（Tyler O'Neill）2分砲後來居上，3比2氣走聖地牙哥教士。

歐尼爾8局下從帕根（Emilio Pagan）手中敲出2分砲，讓原本2比1領先的教士勝利飛了，紅雀則拿下近來的7連勝。

紅雀此役贏球後，在國家聯盟外卡爭奪戰續保第二，領先辛辛那提紅人2場勝差，對教士則領先2.5場勝差。

紅雀先發投手溫瑞特（Adam Wainwright）6局投球被敲出7支安打失兩分，無關勝敗，勝投由8局上來救援無失分的米勒（Justin Miller）拿到，9局上加耶哥斯（Giovanny Gallegos）成功關門，拿下第9次救援成功。

教士先發投手達比修有今天7局無失分，另有9次三振，只被敲出3支安打並投出1次保送，可惜原本就快到手的勝投被隊友搞飛。

此役前3局雙方都沒有得分，4局上教士才靠著馬查多（Manny Machado）、佛瑞澤（Adam Frazier）、范姆（Tommy Pham）接連安打率先破蛋，取得2比0領先。

但8局下戰局風雲變色，紅雀此局第一名打者貝德（Harrison Bader）安打站上二壘後，靠著努特巴爾（Lars Nootbaar）高飛球出局進占三壘，接著再由艾德曼（Tommy Edman）的高飛犧牲打送回本壘，追回1分。

接著高史密特（Paul Goldschmidt）獲得保送，歐尼爾再大棒一揮把球送出全壘打牆外，勝負就此底定。