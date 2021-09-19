MLB／皮納雙響砲轟垮小熊 釀酒人晉級季後賽

美國職棒大聯盟MLB密爾瓦基釀酒人強棒皮納（Manny Pina）8局下揮出個人今天比賽的第2支陽春全壘打，率隊突破僵局，終場以6比4擊敗來犯的芝加哥小熊。

皮納先在2局下敲出陽春砲，接著8局下從埃弗羅斯（Scott Effross）手中揮出個人本季第12轟，率釀酒人取得5比4優勢。

隊友雷耶斯（Pablo Reyes）隨後敲出二壘安打，並在王寇頓（Kolten Wong）的內野一壘安打助攻下跑回本壘得分，奠定勝基。

釀酒人右投威廉斯（Devin Williams）第8局送出3次三振，拿下勝投，戰績8勝2敗；終結者海德（Josh Hader）接手後，儘管保送1人上壘、被敲出一安，仍拿下第34次救援機會的第33次成功。

皮特森（Jace Peterson）和艾士可瓦（Eduardo Escobar）今天同樣揮出陽春全壘打，協助釀酒人取得91勝57敗戰績，在國家聯盟中區繼續以12.5場勝差領先排第二的聖路易紅雀。拜教士和紅人今天雙雙失利之賜，釀酒人晉級季後賽。