MLB／動作跑掉「喬」一下 張育成本季第8轟炸裂洋基球場

印地安人今天以11：3擊潰洋基隊，台將張育成先發5打數敲出2安打都是長打、貢獻3分打點，包括他的本季第8轟，幫助球隊先打破計分板上的「0」，他也很開心這一轟很重要，「上一場大家綁手綁腳，做好一樣的事，在場上有所發揮，把士氣帶起來。」

印地安人昨天以0：8遭到洋基完封，今天雖然遭遇的先發投手吉爾（Luis Gil）還是右投，但啟用張育成擔綱先發第6棒、一壘手，他在2局上就證明這項決定是正確的。

張育成將一記84.3哩滑球掃成中左外野陽春砲，飛行距離達425呎，幫助印地安人先馳得點，這是他生涯在洋基球場的第2個打席，就以全壘打自我介紹；5局在滿壘時的打席，張育成則是狙擊99.3哩的伸卡球打向右外野，敲出二壘打帶有2分打點。

張育成表示，上一場大家打起來綁手綁腳，此役能用全壘打幫助球隊先得分，是很重要的事，很開心自己有所發揮，把球隊氣氛帶起來。

兩支長打分別送向左外野、右外野，他也透露，「昨天比賽比到一半時，就有和打擊教練去做一些調整，因為在明尼蘇達的系列賽時，動作有些跑掉、心裡有點害怕，想要做些調整，把球帶進來一點，盡量把球打到反方向。」

對於隊上出賽定位，張育成說：「看球隊怎麼想，球隊把我放在球場上，就盡我最大能力幫助球隊贏球，就是我最大的幫助。」