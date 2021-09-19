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MLB／張育成對洋基開轟終結低潮 雙安灌進3分打點

中央社 / 紐約18日專電
印地安人隊的張育成今天面對紐約洋基隊5打數2安打，包括一發陽春砲，灌進3分打點。 路透社
印地安人隊的張育成今天面對紐約洋基隊5打數2安打，包括一發陽春砲，灌進3分打點。 路透社

效力美國職棒大聯盟克里夫蘭印地安人的張育成終結低潮，今天面對紐約洋基隊5打數2安打，包括一發陽春砲，灌進3分打點，助球隊以11比3大勝洋基，系列賽扳回一城。

張育成此役擔任先發第6棒，鎮守一壘。2局上相中洋基菜鳥投手希爾（Luis Gil）一顆時速84.3英里（約135.7公里）的外角滑球，揮出左外野方向陽春砲，本季第8轟出爐，助球隊先馳得點。

張育成生涯在洋基球場首支安打就是全壘打，飛行距離達425英尺（約129.5公尺）。這是他1日以來首度開轟，同時終結前6場出賽17打數僅1支安打的低潮。

印地安人5局上打擊爆發，靠4支安打、3次保送灌進7分。張育成在這輪猛攻中反向攻擊，在滿壘有人情況下揮出一支落在右外野邊線附近的二壘安打，打回2分，隨後靠隊友西門內斯（Andres Gimenez）的3分砲回本壘得分。

印地安人代理總教練赫爾（DeMarlo Hale）賽後表示，張育成在球數落後情況下抓住進壘點很甜的滑球開轟，之後又逮中直球推向右外野邊線附近，代表他打擊時球看得很清楚。

張育成本季兩度遭下放小聯盟3A，8月重返大聯盟後打擊漸入佳境。赫爾說，張育成本季稍早扮演工具人，沒有太多打擊機會，近期出賽增加有助穩定度提升；教練團試著讓張育成保持正面心態，很高興見到他在場上有好表現。

張育成此役另3個打數分別為4局上擊出內野飛球遭接殺，6局上遭三振，8局上揮出左外野飛球遭接殺出局。

印地安人全隊敲出12支安打，一路領先。中心打者雷耶斯（Franmil Reyes）6局上的2分砲、拉米雷斯（Jose Ramirez）8局上的陽春砲在洋基傷口上灑鹽，助先發6局無失分的瑟瓦利（Aaron Civale）拿下賽季第11勝，暫居陣中勝投王。

洋基昨晚5度開轟、以8分之差完封印地安人後受挫，全場只靠史丹頓（Giancarlo Stanton）、瓦伊特（Luke Voit）在比賽後段開轟，攻下3分。洋基明天將派王牌投手柯爾（Gerrit Cole）先發，嘗試拿下系列賽。

張育成 洋基

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