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MLB／克魯伯好投封鎖老東家 洋基完封印地安人重返美聯外卡第二

聯合新聞網 / 綜合報導
克魯伯今天繳出6局無失分好投帶領洋基奪勝。 美聯社
克魯伯今天繳出6局無失分好投帶領洋基奪勝。 美聯社

揮別昨天被金鶯再見的陰霾，洋基今對戰印地安人再度上演單場5轟，加上傷癒歸隊的克魯柏（Corey Kluber）面對老東家絲毫不懼怕，6局好投幫助球隊奪下勝利，也讓洋基重返美聯外卡第二名，僅落後紅襪半場勝差。

洋基打線再度發揮重砲本色，蓋洛（Joey Gallo）於第2局先敲陽春砲幫助球隊先馳得點，4局時賈吉（Aaron Judge）也開轟，前6局打完洋基取得2：0領先。

印地安人隊先發投手普里賽克（Zach Plesac）續投第7局，不過他馬上出事，洋基靠著接連安打、保送再添1分，印地安人換投後，賈納（Brett Gardner）也毫不留情地掃出1發3分砲，比分瞬間來到6：0。進入第8局，洋基的攻勢仍未停歇，史坦頓（Giancarlo Stanton）和蓋洛再補兩刀，背靠背擊出陽春砲，終場洋基就以8：0擊敗印地安人。

蓋洛今演出單場雙響跑。 美聯社
蓋洛今演出單場雙響跑。 美聯社

除了打擊表現精采外，洋基隊先發投手克魯伯也功不可沒，他今天主投6局被敲4安，送出4次三振和2次保送無失分。洋基隊教頭布恩也大讚克魯伯的表現：「我認為球的尾勁真的很棒，控球也越來越好。我相信他還能達到另一個層次。」

洋基今天贏球後重回美聯外卡第二，但紅襪今天也贏球，領先洋基半場勝差，藍鳥今天輸球，但也僅落後洋基半場。洋基接下來還有14場比賽要打，今年的美聯外卡爭奪戰勢必精彩可期。

洋基 印地安人 克魯柏

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