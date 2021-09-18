MLB／前無古人後無來者 大谷翔平二刀流成績寫超狂紀錄

大谷翔平今年上半季投、打兩端的優異表現驚豔全球，進入下半季後打擊雖逐漸疲軟，不過《ESPN》找出大聯盟過去的投手奪三振次數、打者全壘打支數證明，大谷翔平今年依舊創下連「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）都遙不可及的二刀流成績。

《ESPN》引用數據指出，大聯盟過去曾6786度有投手能單季投出100次三振，並曾351度有打者單季敲出40轟以上。這兩項成就分開來看似乎很尋常，但若「合併」一起看，大谷翔平是唯一一位能在單季同時完成投手100K、打者40轟成就的球員。

大谷翔平這項紀錄連過去以二刀流著稱的「上古神獸」貝比魯斯都遙不可及，貝比魯斯在投出上百K的1915、1916、1917年3個賽季中，全壘打支數都不到5支；相反地，他在擊出超過40轟的賽季中，不是沒以投手身分出賽，就是投球局數非常少。

本季「投手大谷」共先發登板21次，主投115.1局飆出136K，拿下9勝2敗，防禦率3.36；而「打者翔平」488個打席敲出44轟，有94分打點，打擊三圍.256/.359/.598。