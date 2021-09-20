MLB／今日戰績表 張育成單場3安打印地安人再度痛宰洋基
MLB今日戰績表
印地安人 11:1 洋基
洛磯 0:3 國民
雙城 3:5 藍鳥
金鶯 6:8 紅襪
老虎 2:0 光芒
道奇 8:5 紅人
海盜 5:6(10局) 馬林魚
響尾蛇 6:7 太空人
小熊 6:4 釀酒人
水手 7:1 皇家
教士 7:8 紅雀
白襪 7:2 遊騎兵
勇士 3:0 巨人
運動家 3:2 天使
費城人 : 大都會
MLB明日賽程
時間 客場 主場
05:10 皇家 vs. 印地安人
06:40 白襪 vs. 老虎
06:40 海盜 vs. 紅人
06:40 國民 vs. 馬林魚
07:05 金鶯 vs. 費城人
07:05 遊騎兵 vs. 洋基
07:10 藍鳥 vs. 光芒
07:40 紅雀 vs. 釀酒人
08:10 皇家 vs. 印地安人
09:38 太空人 vs. 天使
09:40 勇士 vs. 響尾蛇
09:40 水手 vs. 運動家
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