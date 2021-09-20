MLB／今日戰績表 張育成單場3安打印地安人再度痛宰洋基

皇家隊當家捕手培瑞茲（Salvador Perez）上週連三場比賽擊出全壘打，累計45發不但超越大谷翔平追上位居第一的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.，不過隔天小葛馬上又轟一發獨居

2021-09-20 07:00