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MLB／今日戰績表 張育成單場3安打印地安人再度痛宰洋基

聯合新聞網 / 整理
印地安人張育成單場三安打一打點。 路透
印地安人張育成單場三安打一打點。 路透

MLB今日戰績表

印地安人 11:1 洋基

洛磯 0:3 國民

雙城 3:5 藍鳥

金鶯 6:8 紅襪

老虎 2:0 光芒

道奇 8:5 紅人

海盜 5:6(10局) 馬林魚

響尾蛇 6:7 太空人

小熊 6:4 釀酒人

水手 7:1 皇家

教士 7:8 紅雀

白襪 7:2 遊騎兵

勇士 3:0 巨人

運動家 3:2 天使

費城人 : 大都會

MLB明日賽程

時間 客場 主場

05:10 皇家 vs. 印地安人

06:40 白襪 vs. 老虎

06:40 海盜 vs. 紅人

06:40 國民 vs. 馬林魚

07:05 金鶯 vs. 費城人

07:05 遊騎兵 vs. 洋基

07:10 藍鳥 vs. 光芒

07:40 紅雀 vs. 釀酒人

08:10 皇家 vs. 印地安人

09:38 太空人 vs. 天使

09:40 勇士 vs. 響尾蛇

09:40 水手 vs. 運動家

球隊戰績表

太空人

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