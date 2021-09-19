MLB／今日戰績表 張育成開轟印地安人大勝洋基

大谷翔平今年上半季投、打兩端的優異表現驚豔全球，進入下半季後打擊雖逐漸疲軟，不過《ESPN》找出大聯盟過去的投手奪三振次數、打者全壘打支數證明，大谷翔平今年依舊創下連「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）都遙不可及的二刀流成績。

2021-09-18 13:26