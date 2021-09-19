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MLB／今日戰績表 張育成開轟印地安人大勝洋基

聯合新聞網 / 整理
張育成(右)在洋基主場開轟， 美聯社
張育成(右)在洋基主場開轟， 美聯社

MLB今日戰績表

印地安人 11：3 洋基

金鶯 3：9 紅襪

道奇 5：1 紅人

雙城 2：6 藍鳥

洛磯 6：0 國民

老虎 4：3 光芒

海盜 6：3 馬林魚

白襪 1：2 遊騎兵

響尾蛇 6：4 太空人

水手 1：8 皇家

小熊 4：6 釀酒人

費城人 5：3 大都會

教士 2：3 紅雀

勇士 ： 巨人

運動家 ： 天使

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 印地安人 vs. 洋基

01:05 洛磯 vs. 國民

01:07 雙城 vs. 藍鳥

01:10 金鶯 vs. 紅襪

01:10 老虎 vs. 光芒

01:10 道奇 vs. 紅人

01:10 海盜 vs. 馬林魚

02:10 響尾蛇 vs. 太空人

02:10 小熊 vs. 釀酒人

02:10 水手 vs. 皇家

02:15 教士 vs. 紅雀

02:35 白襪 vs. 遊騎兵

04:05 勇士 vs. 巨人

04:07 運動家 vs. 天使

07:00 費城人 vs. 大都會

球隊戰績表

太空人

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