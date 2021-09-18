MLB／沒關機！天使宣布大谷翔平20日先發 挑戰10勝仍有望
想看暌違103年的大紀錄，還有機會！天使球團今天宣布，大谷翔平將於20日負責與運動家隊3連戰的最後一戰，本季仍有機會完成勝投、全壘打雙位數的史詩賽季。
大谷原定在今天先發投球，再度挑戰單季第10勝，但昨天先因右手痠痛喊停，總教練麥登（Joe Maddon）透露不排除本季「投手大谷」先關機，留「打者翔平」繼續拚，關鍵是接下來幾天手的狀況能否解除。
暌違103年的紀錄在望，外界關心大谷本季還能不能投，持續追著他的手臂狀況。大谷今天賽前的訓練課表照舊，先是對牆丟球，接著傳接，再到進牛棚練投32球。
麥登也不意外續被追問，而他回應目前的進度和昨天一樣，但就在稍後球團宣布，大谷將於20日先發登板，距離表訂先發日期只晚兩天。
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