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MLB／大谷翔平挨球吻非偶然 球評直言「絕對是故意的」

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平昨疑似成為報復性觸身球苦主。 美聯社
大谷翔平昨疑似成為報復性觸身球苦主。 美聯社

天使隊二刀流巨星大谷翔平昨繳出雙安表現，並獲得1次保送，但他最後一打席的保送並不尋常，因為他疑似遭對方投手「報復性」觸身球伺候，引發熱議，連轉播單位球評、14年大聯盟資歷的名投古比查（Mark Gubicza）都斬釘截鐵地說：「這絕對是故意的。」

大谷翔平昨在9局上面對白襪後援投手萊特（Mike Wright Jr.）時，萊特看似控球不穩，他先是丟了90.1英哩的近身球，讓大谷翔平得彎著腰向後縮才能閃過，隨又投出挖地瓜，接著1顆90.4英哩（約145公里）快速球直接砸中大谷翔平的小腿。

大谷翔平挨觸身球上壘後，賽事轉播單位主播也與球評古比查談論起這個打席的內容，主播說：「連續3個可怕的投球！發生了什麼事？」並問古比查：「你覺得這是不是故意的？」古比查也肯定地表示：「我認為這絕對是故意的，而且大谷並沒有站得很靠近本壘板，一定有什麼理由，讓萊特把球投向離本壘板這麼遠的內角。」

其實在大谷翔平走向一壘時，主審曾召集場內裁判，經討論後認定是故意觸身球，將投手萊特驅逐出場，接著白襪隊總教練拉魯薩（Tony La Russa）上場抗議也遭驅逐。

天使作客白襪的系列賽先前白襪隊球員就曾遭觸身球伺候，所以萊特的舉動被解讀是「報復性觸身球」，大谷翔平意外成為苦主，所幸他並無大礙。

大谷翔平

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