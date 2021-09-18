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MLB／張育成樹立大聯盟台將障礙 盼繼續為台灣爭光

中央社 / 紐約17日專電
效力克里夫蘭印地安人隊的張育成作客紐約，大聯盟生涯首度在洋基球場出賽。 中央社
效力克里夫蘭印地安人隊的張育成作客紐約，大聯盟生涯首度在洋基球場出賽。 中央社

旅美棒球好手張育成本季走過低潮，打擊漸入佳境。他坦言季初急於表現，綁手綁腳；8月重返大聯盟後調整心態，開心打球，愈來愈能掌握變化球攻擊，造就近期好表現。

26歲的張育成本季出賽數、安打、打點、全壘打、得分等數據都締造大聯盟台灣野手新猷，樹立「張育成障礙」。他對此表示：「很感謝上帝，讓我有能力留在大聯盟打球。往後的日子我會繼續努力，繼續為台灣爭光。」

張育成本週隨克里夫蘭印地安人隊出征紐約，與洋基隊3連戰首役替補上陣。他今天賽前暢談打擊漸入佳境秘訣、缺乏穩定出賽如何維持狀態、明年賽季展望。這是大聯盟季中鬆綁防疫規定以來，張育成首度在場邊接受台灣媒體採訪。

今年是張育成在大聯盟第3個賽季，開季擠進26人名單的他上半季陷入打擊低潮，7、8月兩度遭下放小聯盟3A調整。8月13日重返大聯盟後，張育成打擊大爆發，曾連7場敲出安打，期間連3戰開轟，單月打擊率達3成23。

他表示，季初很想表現給球團看，結果綁手綁腳。重返大聯盟後做了心理調整，也和妻子李家綾聊了一下，「這次來到大聯盟心情變得比較開心」。

張育成上半季對變化球掌握較差，近期略有改善。他說，打擊教練與隊友建議他盡量把球「帶進來」，讓自己有「折到」的感覺，慢慢適應後感覺愈來愈好。

張育成本季曾連4個月打擊率1字頭，陣中強打雷耶斯（Franmil Reyes）是讓張育成「開竅」、反向攻擊長打變多的隊友之一。張育成提到，雷耶斯建議他球季結束後盡量練習推打。

截至17日賽前，張育成本季出賽76場，194個打數敲出41支安打，包括11支二壘安打、2支三壘安打、7發全壘打，28分打點，打擊率2成11，整體攻擊指數（OPS，上壘加長打率）達0.642。

張育成8月重返大聯盟後調整心態，開心打球，愈來愈能掌握變化球攻擊，造就近期打擊好表現。圖為張育成17日在洋基球場賽前練習。 中央社
張育成8月重返大聯盟後調整心態，開心打球，愈來愈能掌握變化球攻擊，造就近期打擊好表現。圖為張育成17日在洋基球場賽前練習。 中央社

張育成生涯多項打擊數據都居大聯盟台灣野手之冠，但印地安人隊本季陣容年輕化，守位靈活的他面臨多名工具人競爭，即使打擊脫胎換骨仍缺乏穩定出賽機會。

被問到如何維持打擊手感，張育成回答：「每天做一樣的事情，隨時保持好自己的狀態，準備好自己。其實也沒有做任何調整。如果教練讓我上場，就盡我所有能力為球隊貢獻。」

張育成這場比賽未列入先發名單，8局下接替布萊德雷（Bobby Bradley）鎮守一壘；9局上遭三振，成為此役最後一名打者。印地安人攻守欠佳，終場0比8不敵洋基。

張育成說，季初設定的目標是身體健康，打完一整季。季中歷經浮沉後，他希望球季最後幾週能留在大聯盟，往後幾年持續在大聯盟拚戰。

展望下個賽季，張育成露出招牌笑容說：「明年就還是一樣，留在大聯盟，希望可以有好的表現，突破自己。希望自己心理上的問題、心理上的壓力可以擺在一邊。希望明年可以更開心一點，更喜悅一點。」

張育成 大聯盟 印地安人

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