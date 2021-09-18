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MLB／大谷牛棚練投32球 本季還投不投依然沒答案
大谷翔平本季能否再擔當投手出賽，依然是未知數，他今天進牛棚練投32球，天使隊總教練麥登（Joe Maddon）表示，目前並沒有新進度。
大谷原定在今天先發投球，再度挑戰單季第10勝，但昨天先因右手痠痛喊停，也不排除本季「投手大谷」先關機，留「打者翔平」繼續拚。
暌違103年的大紀錄在望，外界關心大谷本季還能不能投，持續追著他的手臂狀況。大谷今天賽前的訓練課表照舊，先是對牆丟球，接著傳接，再到進牛棚練投32球。
麥登也不意外續被追問，而他回應目前的進度和昨天一樣，「我現在還是不知道，他在今年結束前有沒有可能投球，這得看他接下來幾天的狀況。」
天使今天展開與運動家隊的3連戰，大谷擔任先發第3棒，同日藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）已敲出第46轟，仍停滯在44轟的大谷要加把勁了。
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