MLB／今日戰績表 克魯伯優質先發洋基完封印地安人

天使隊二刀流巨星大谷翔平昨繳出雙安表現，並獲得1次保送，但他最後一打席的保送並不尋常，因為他疑似遭對方投手「報復性」觸身球伺候，引發熱議，連轉播單位球評、14年大聯盟資歷的名投古比查（Mark Gubicza）都斬釘截鐵地說：「這絕對是故意的。」

2021-09-18 10:59