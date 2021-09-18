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MLB／今日戰績表 克魯伯優質先發洋基完封印地安人
MLB今日戰績表
印地安人 0:8 洋基
洛磯 9:8 國民
雙城 7:3 藍鳥
金鶯 1:7 紅襪
道奇 1:3 紅人
費城人 4:3 大都會
海盜 2:1 馬林魚
老虎 4:7(10局) 光芒
白襪 8:0 遊騎兵
水手 6:2 皇家
小熊 5:8 釀酒人
響尾蛇 3:4(10局) 太空人
教士 2:8 紅雀
運動家 : 天使
勇士 : 巨人
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 印地安人 vs. 洋基
01:10 金鶯 vs. 紅襪
02:10 道奇 vs. 紅人
03:07 雙城 vs. 藍鳥
04:05 洛磯 vs. 國民
04:10 老虎 vs. 光芒
06:10 海盜 vs. 馬林魚
07:05 白襪 vs. 遊騎兵
07:10 響尾蛇 vs. 太空人
07:10 水手 vs. 皇家
07:15 小熊 vs. 釀酒人
07:15 費城人 vs. 大都會
07:15 教士 vs. 紅雀
09:05 勇士 vs. 巨人
09:07 運動家 vs. 天使
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