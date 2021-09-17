黃暐傑加盟澳職巨人隊 期待被看見爭取回美職

前旅美投手黃暐傑今天確定加盟澳洲職棒阿德雷得巨人隊，他今年沒有回台參加中職選秀，想透過在澳職的舞台上表現，讓自己被美職球隊看見，「我想爭取回美國的機會。」

27歲的黃暐傑自2015年開始效力美職亞利桑那響尾蛇隊，2018年轉戰德州遊騎兵隊，並在2019年順利升上大聯盟，成為史上第15名登上大聯盟的台灣球員。黃暐傑在大聯盟共出賽4場、投5.2局，防禦率3.18。

不過去年小聯盟受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，整年都沒有賽事，黃暐傑去年8月遭到遊騎兵隊釋出。中職本季有許多前旅外選手回來選秀，如江少慶、胡智為、曾仁和等人，但黃暐傑選擇繼續等待美國的機會，並沒有投入選秀。

阿德雷得巨人隊今天在官網宣布與黃暐傑簽約，黃暐傑表示，「我會努力保持健康、變得更強壯，並透過澳職的舞台被美職球隊看見，我想爭取回美國的機會。」黃暐傑也表示，澳洲在國際賽時總是很有競爭力，也有很多澳洲好手在美國發展，「我迫不及待想要嘗試這個機會。」

過去有許多台灣球員效力過巨人隊，如張泰山、倪福德。黃暐傑目前在台灣持續為了澳職球季做準備，並已經進牛棚練投，澳職球季預計在今年12月開始，在這之前他會向球隊報到參與訓練。

巨人隊台灣區總監高瑞鴻表示，從簽約中感受得出，黃暐傑真心還想要挑戰更高層級的棒球，「在全球疫情這麼嚴重的情況下，他選擇不參加台灣選秀，希望再一次挑戰大聯盟，一切將從今年12月澳洲職棒開始，看他是否能拿出成績，期待明年春訓再度叩關挑戰大聯盟。」