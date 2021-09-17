MLB／今日戰績表 洋基遭再見安打丟掉外卡領先
MLB今日戰績表
洛磯 vs. 勇士(延賽)
紅人 1:0 海盜
天使 9:3 白襪
運動家 7:2 皇家
教士 7:4 巨人
洋基 2:3(10局) 金鶯
小熊 8:17 費城人
老虎 2:5 光芒
太空人 12:1 遊騎兵
MLB明日賽程
時間 客場 主場
07:05 印地安人 vs. 洋基
07:05 洛磯 vs. 國民
07:07 雙城 vs. 藍鳥
07:10 金鶯 vs. 紅襪
07:10 道奇 vs. 紅人
07:10 費城人 vs. 大都會
07:10 海盜 vs. 馬林魚
07:10 老虎 vs. 光芒
08:05 白襪 vs. 遊騎兵
08:10 水手 vs. 皇家
08:10 小熊 vs. 釀酒人
08:10 響尾蛇 vs. 太空人
08:15 教士 vs. 紅雀
09:38 運動家 vs. 天使
09:45 勇士 vs. 巨人
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