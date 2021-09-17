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MLB／今日戰績表 洋基遭再見安打丟掉外卡領先

聯合新聞網 / 整理
洋基在延長賽第10局遭金鶯以再見安打擊敗，美聯外卡排名落居第三。 美聯社
洋基在延長賽第10局遭金鶯以再見安打擊敗，美聯外卡排名落居第三。 美聯社

MLB今日戰績表

洛磯 vs. 勇士(延賽)

紅人 1:0 海盜

天使 9:3 白襪

運動家 7:2 皇家

教士 7:4 巨人

洋基 2:3(10局) 金鶯

小熊 8:17 費城人

老虎 2:5 光芒

太空人 12:1 遊騎兵

MLB明日賽程

時間 客場 主場

07:05 印地安人 vs. 洋基

07:05 洛磯 vs. 國民

07:07 雙城 vs. 藍鳥

07:10 金鶯 vs. 紅襪

07:10 道奇 vs. 紅人

07:10 費城人 vs. 大都會

07:10 海盜 vs. 馬林魚

07:10 老虎 vs. 光芒

08:05 白襪 vs. 遊騎兵

08:10 水手 vs. 皇家

08:10 小熊 vs. 釀酒人

08:10 響尾蛇 vs. 太空人

08:15 教士 vs. 紅雀

09:38 運動家 vs. 天使

09:45 勇士 vs. 巨人

球隊戰績表

太空人

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