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MLB／鄧愷威先發再飆12K無關勝敗 陳聖平選到保送

中央社 / 台北17日電
旅美巨人隊小聯盟高階1A投手鄧愷威今天先發出賽，7局飆出12次三振、失掉1分責失分，連2場先發出賽三振數都是雙位數。 中央社
旅美巨人隊小聯盟高階1A投手鄧愷威今天先發出賽，7局飆出12次三振、失掉1分責失分，連2場先發出賽三振數都是雙位數。 中央社

旅美巨人隊小聯盟高階1A投手鄧愷威今天先發出賽，7局飆出12次三振、失掉1分責失分，連2場先發出賽三振數都是雙位數；響尾蛇隊野手陳聖平今天單場3打數吞1K、選到保送上壘。

美國職棒小聯盟高階1A賽事舊金山巨人隊今天與洛杉磯天使隊交手，巨人隊派出台灣投手鄧愷威先發。

鄧愷威首局1人出局後被敲出安打，接著製造雙殺、沒有失分，2局連飆3K、3局也讓打者3上3下，4局2人出局後被敲出安打，但接著三振抓到該局第3個出局數。

鄧愷威6局2人出局後，因為隊友守備失誤讓打者上到壘包，接著投出三振、化解危機，7局觸身球保送首名打者，1人出局後被敲出安打，接著又投出四壞保送、讓天使隊攻占滿壘，被敲出高飛犧牲打失掉1分。

鄧愷威今天總計用99球投7局，僅被敲出3支安打，飆出12次三振，失掉1分責失分，兩隊1比1平手時退場、巨人隊終場以1比3吞敗，鄧愷威無關勝敗，賽後防禦率4.33。

鄧愷威本季先發出賽展現出色三振能力，台灣時間10日出賽飆出13次三振，為旅美生涯單場新高紀錄，獲選高階1A西區單週最佳投手，今天單場飆出12K、連2場出賽三振數都達雙位數。

響尾蛇隊低階1A今天與洛杉磯道奇隊交手，響尾蛇隊台灣野手陳聖平先發打第8棒、守二壘，陳聖平2局敲出中外野方向飛球出局，4局壘上有人機會敲出左外野方向平飛球出局，6局選到四壞保送，8局吞下三振。

陳聖平今天總計3打數沒有安打，吞下1次三振，有靠著保送上壘，賽後打擊率1成84，響尾蛇隊終場以6比8吞敗。

鄧愷威 陳聖平

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