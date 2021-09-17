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MLB／打者翔平敲雙安破低潮 投手大谷可能關機無緣百年紀錄

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
天使隊日籍好手大谷翔平今天單場雙安，突破近期小低潮。 美聯社
天使隊日籍好手大谷翔平今天單場雙安，突破近期小低潮。 美聯社

天使隊日籍好手大谷翔平今天單場雙安，突破近期小低潮，卻因手臂痠痛取消明天先發登板計畫，甚至有可能本季不會再上投手丘。

大谷翔平昨天在傳接球練習時，感到右手臂不適，因此取消登板，麥登（Joe Maddon）也提出本季「投手大谷」關機的可能性，「如果他的痠痛揮之不去，今年可能不會再看到他投球」。

畢竟只是痠痛，而非受傷，麥登表示，目前沒有讓大谷接受醫生檢查的計畫，也尚未安排他的投球計畫，「他會繼續傳接球，我們再決定他的狀況是否能夠投球，我認為他可以，不過今年我們遇到過類似狀況，還是多觀察。」

大谷翔平目前累積9勝2敗、防禦率3.36，若能再添1勝，就可成為大聯盟自1918年貝比魯斯（Babe Ruth）之後，拿下「10勝、10轟」的球員，但目前下次登板時間仍屬未知。

麥登表示，大谷翔平的心裡或許有想著10勝，「10看起來比9好，不過我們把這個當作考量，所以只能觀察他的狀況再決定。」

大谷翔平 天使 大聯盟

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