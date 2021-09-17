MLB／大谷翔平手臂痠痛跳過先發 教頭不排除提前關機

MLB天使日籍「二刀流」好手大谷翔平因為手臂痠痛，將跳過明天的先發。天使總教練麥登表示，他不確定大谷翔平本季是否會再上場擔任先發投手。

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使總教練麥登（JoeMaddon）表示，球隊尚未決定讓大谷翔平「關機」，也希望痠痛只是他季末出現疲勞的現象。

麥登說：「如果他覺得很好，態度堅決，我認為（他再次投球）沒有問題。」

「但如果有持續性的痠痛，可能就無法（在本季）看到他上場投球了，但我目前真的沒有答案。」

麥登表示，他問過大谷翔平，不論是擔任投手或打者，在球季剩餘的時間裡，是不是要提前休息。過去的20場比賽，大谷翔平的打擊狀態低迷，打擊率低到只有1成47。

麥登說：「他覺得他很好，他仍想上場，但我確實向他提過這件事。」

2018年，大谷翔平在他的大聯盟菜鳥年先發10場比賽後，就接受了俗稱「湯米約翰手術」（Tommy John）的手肘韌帶置換手術。

他2019年都未登板投球，專心擔任打者的情況下，仍因膝蓋手術，讓球季提前報銷。

他在2020年重新站上大聯盟投手丘，但因右前臂傷勢而「關機」。

大谷翔平本季至今先發21場，送出136次三振，戰績9勝2敗，防禦率3.36。

他在8月18日轟出個人本季第40號全壘打，成為爭奪美國聯盟年度最有價值球員（MVP）的有力人選。

現年27歲的大谷翔平曾是日本職棒北海道日本火腿鬥士當家球星，如今是天使隊史首名有單季40轟的左打者。先前的紀錄是傳奇名將傑克森（Reggie Jackson）1982年締造的39轟。

截至目前為止，大谷翔平本季已揮出44轟，全壘打產量在大聯盟排在第2，僅次於多倫多藍鳥的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、堪薩斯皇家的培瑞斯（Salvador Perez）兩人的45轟。