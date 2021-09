MLB／史上頭一遭！ 近20名工作人員被三壘審「驅逐」

在棒球場上球員、總教練被驅逐出場的事件屢見不鮮,然而今天在金鶯與洋基一戰中,上演的卻是一群工作人員遭三壘審驅逐的戲碼。

該插曲發生在九局上,當時洋基以2:3落後金鷹,面對二、三壘有人,一人出局的情況,輪到賈納(Brett Gardner)上場打擊,正當金鶯投手威爾斯(Tyler Wells)投到2好1壞時,鏡頭忽然轉向三壘審提蒙斯(Tim Timmons),畫面中可見他不斷用力揮手示意,叫場邊待命的工作人員迅速離場。

由於今天比賽的天氣不太穩定,因此有將近20名的工作人員,站在界於一壘後方和第一排座位前的界外區,隨時等待信號準備從一壘外展開防水布,不料他們得到的指示竟是提蒙斯的請求離場,隨後這群工作人員也只好順從三壘審的指令,小跑步離場。

賽後提蒙斯還特別澄清,他的行為並不是在「驅逐」工作人員,「我不是在驅逐他們,我只是不想讓他們都躲在防水布後面,尤其是待在內野。」

