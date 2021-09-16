MLB／史上頭一遭！ 近20名工作人員被三壘審「驅逐」

在棒球場上球員、總教練被驅逐出場的事件屢見不鮮，然而今天在金鶯與洋基一戰中，上演的卻是一群工作人員遭三壘審驅逐的戲碼。

該插曲發生在九局上，當時洋基以2:3落後金鷹，面對二、三壘有人，一人出局的情況，輪到賈納（Brett Gardner）上場打擊，正當金鶯投手威爾斯（Tyler Wells）投到2好1壞時，鏡頭忽然轉向三壘審提蒙斯(Tim Timmons)，畫面中可見他不斷用力揮手示意，叫場邊待命的工作人員迅速離場。

由於今天比賽的天氣不太穩定，因此有將近20名的工作人員，站在界於一壘後方和第一排座位前的界外區，隨時等待信號準備從一壘外展開防水布，不料他們得到的指示竟是提蒙斯的請求離場，隨後這群工作人員也只好順從三壘審的指令，小跑步離場。

賽後提蒙斯還特別澄清，他的行為並不是在「驅逐」工作人員，「我不是在驅逐他們，我只是不想讓他們都躲在防水布後面，尤其是待在內野。」