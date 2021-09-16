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MLB／響尾蛇成道奇提款機 烏力亞斯18勝墨西哥投手罕見

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
道奇先發投手烏力亞斯摘下本季第18勝。 法新社
道奇先發投手烏力亞斯摘下本季第18勝。 法新社

道奇隊左投烏力亞斯（Julio Urias），今天在洛杉磯主場登板先發，對響尾蛇隊之戰投5局，被揮出3支安打

、失兩分，成為大聯盟本季首位投出18勝的投手，道奇終場5：3獲勝，3連戰橫掃響尾蛇，在國聯西區落後巨人隊勝差縮至1.5場。

巨人前天成為本季首支闖進季後賽的球隊，道奇昨天跟進，美聯還未有任何球隊晉級；巨人今天在舊金山主場6：9不敵教士隊，終止9連勝紀錄，道奇則是拚出6連勝，分區兩強的霸主之爭愈來愈激烈。

道奇今年吃定響尾蛇，目前交手16場以14勝2敗大幅領先，5個系列賽全占上風，最近對戰5連勝，烏力亞斯今天退場時4：2領先，靠牛棚保住勝投，領先排名第2的紅雀隊韋恩萊特（Adam Wainwright）兩勝。

這位25歲墨西哥籍投手，生涯前5年兼任先發後援、任務，合計投出12勝，今年29場先發、投168.1局都寫下個人單季新高，奪下生涯首座國聯勝投王的機會很大。

烏力亞斯開季前3個月投出9勝3敗，7月3日對決國民隊投出第10勝後，再也不知敗投滋味，近13場出賽投出9連勝，成為大聯盟史上第4位單季至少18勝的墨西哥投手，道奇退役強投、1981年國聯塞揚獎得主瓦倫瑞拉（Fernando Valenzuela）曾經兩度締造紀錄（1982年19勝、1986年21勝）。

道奇昨天拿到季後賽門票後，未有太大慶祝動作，全隊都知季末扳倒巨人、完成分區9連霸才是最大目標。

道奇 巨人 響尾蛇

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