快訊

桃勤確診Delta員工感染源？ 初步研判為環境感染

明起75歲以上長者可打莫德納第二劑 限7/9前已打第一劑者

MLB／大谷連4戰沒開轟 麥登：希望不是靠全壘打決定MVP

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平明星賽後陷入低潮，今天在對上白襪5次打擊皆沒有表現，2次遭到三振，打擊率下滑到0.254，麥登為子弟兵提緩頰。 美聯社
大谷翔平明星賽後陷入低潮，今天在對上白襪5次打擊皆沒有表現，2次遭到三振，打擊率下滑到0.254，麥登為子弟兵提緩頰。 美聯社

大谷翔平近期陷入低潮，今天在對上白襪的比賽中仍然沒有起色，單場5次打擊皆沒有表現，2次遭到三振，打擊率下滑到0.254。對此總教練麥登（Joe Maddon）點出大谷在打擊上的一些狀況，並對大谷競爭MVP一事也提出自身觀點。

對於大谷翔平近期打擊熄火，麥登日前受訪時表示，「我以前也遇過相似的狀況，有時候太急於想揮到球，就連好球帶外的球，也會想伸手去撈，所以要重新鎖定好球帶的擊球位置，並注意盡量往中間方向進攻。」

至於大谷翔平身為MVP的熱門人選，面對到強大的勁敵小葛雷諾（Vladimir Guerrero），麥登認為，「小葛雷諾本季在進攻上有著堪稱完美的表現，這是無庸置疑地，但我們的球員也是如此。我不希望全壘打王的競爭成為影響MVP的絕對關鍵。」

大谷翔平已經連續2戰未敲安，連4戰沒開轟，日前全壘打數已遭小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的45支超車，也被今天開砲的皇家捕手培瑞茲（Salvador Perez）的44支追上，兩人並列第2。

│ㄧ

相關新聞

MLB／大谷翔平入選時代百大人物 A-Rod：現代貝比魯斯

「時代雜誌」公布2021年百大影響力人物（TIME100）名單，天使隊投打二刀流的大谷翔平入選，由A-Rod（Alex ...

探討大谷神話系列(上)：日本的大谷崛起與被崇拜

2021年大聯盟最受矚目球星，沒有第二人選，就是來自日本的大谷翔平。這位年僅26歲日籍選手，不僅僅於打擊區內展現出單季40轟實力，同時也在投手丘上幫助球隊建功立業，甚至在壘包間也不遑多讓，直到目前為止

酒廠成投手養成工廠 釀酒人後勢看好

釀酒人隊靠著一票強投，本季長期霸佔了國聯中區龍頭，隊史第三座中區冠軍垂手可得。但和三年前的贏球方式不同，今年的釀酒人靠著一群自家酒廠培養出的先發輪值，打造出超強陣容。而且更令人驚訝的是這批好手，全都是

MLB／楚奧特本季確定報銷？ 教頭麥登：應該回不來了

楚奧特（Mike Trout）因右小腿受傷自5月中旬就未再出賽，隨著大聯盟例行賽只剩餘幾週，天使總教練麥登（Joe Maddon）表示，楚奧特本季應該回不來了。 原先天使以為楚奧特休息大約6到8週就

MLB／173公分穆林斯讓人驚呆 從牆外撈回桑契斯兩分砲

身高173公分的金鶯隊中外野手穆林斯（Cedric Mullins），今天對洋基之戰再度展現過人天賦，2局上在全壘打牆上...

MLB／大谷連4戰沒開轟 麥登：希望不是靠全壘打決定MVP

大谷翔平近期陷入低潮，今天在對上白襪的比賽中仍然沒有起色，單場5次打擊皆沒有表現，2次遭到三振，打擊率下滑到0.254。對此總教練麥登（Joe Maddon）點出大谷在打擊上的一些狀況，並對大谷競爭M

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。