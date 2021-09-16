MLB／大谷連4戰沒開轟 麥登：希望不是靠全壘打決定MVP
大谷翔平近期陷入低潮，今天在對上白襪的比賽中仍然沒有起色，單場5次打擊皆沒有表現，2次遭到三振，打擊率下滑到0.254。對此總教練麥登（Joe Maddon）點出大谷在打擊上的一些狀況，並對大谷競爭MVP一事也提出自身觀點。
對於大谷翔平近期打擊熄火，麥登日前受訪時表示，「我以前也遇過相似的狀況，有時候太急於想揮到球，就連好球帶外的球，也會想伸手去撈，所以要重新鎖定好球帶的擊球位置，並注意盡量往中間方向進攻。」
至於大谷翔平身為MVP的熱門人選，面對到強大的勁敵小葛雷諾（Vladimir Guerrero），麥登認為，「小葛雷諾本季在進攻上有著堪稱完美的表現，這是無庸置疑地，但我們的球員也是如此。我不希望全壘打王的競爭成為影響MVP的絕對關鍵。」
大谷翔平已經連續2戰未敲安，連4戰沒開轟，日前全壘打數已遭小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的45支超車，也被今天開砲的皇家捕手培瑞茲（Salvador Perez）的44支追上，兩人並列第2。
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