MLB／皇家培瑞茲44轟追平大谷 有機會奪下美聯雙冠王

皇家隊捕手培瑞茲（Salvador Perez）今天又開轟，在主場對運動家隊之戰5局下轟出右外野陽春砲，本季第44轟出爐，追平天使隊日籍球星大谷翔平，並列大聯盟第2，只落後藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero）1轟。

皇家、運動家之戰形成打擊大混戰，全場出現35支安打，皇家左外野手班寧坦迪（Andrew Benintendi）最猛，連5打數安打、包辦4分打點；運動家一共揮出18支安打，先發打線就有7人至少兩安，終場12：10獲勝，美聯外卡排名暫居第4，爭取季後賽還有機會。

培瑞茲4打數2安打，5局下砲轟運動家先發投手米納亞（Sean Manaea），成為本季首位攻下110分打點的球員；培瑞茲對運動家連兩天開轟，生涯196轟紀錄全在皇家締造，產量仍是隊史第2多。

這位委內瑞拉好手愈到季末愈熱，本月出賽14場，合計52個打數揮出14支安打，包括5支全壘打，攻下15分打點，有機會挑戰美聯雙冠王。