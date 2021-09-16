快訊

龍劭華女兒首發聲！痛揭「神秘預兆」崩潰：可不可以告訴我你沒事了

核子潛艦給澳洲：美英澳「三國同盟」的中國包圍網

MLB／梁玹種下放3A後再遭遊騎兵DFA 大聯盟夢恐就此結束

聯合新聞網 / 綜合報導
韓籍左投梁玹種，昨天才遭遊騎兵下放到3A，今天再宣布被移出40人名單。 美聯社
韓籍左投梁玹種，昨天才遭遊騎兵下放到3A，今天再宣布被移出40人名單。 美聯社

今年才剛圓夢在大聯盟投球的韓籍左投梁玹種，昨天才遭遊騎兵下放到3A，不料遊騎兵今天再扔震撼彈，宣布將梁玹種移出40人名單，這代表梁玹種極有可能離隊，在大聯盟投球的美夢就此結束。

梁玹種5月6日在大聯盟初登板，投出3.1局失1分、飆8K，但6月18日遭指定轉讓，回到3A出賽。後來因遊騎兵隊有多名球員感染新冠肺炎進入傷兵名單，梁玹種又在8月底重返大聯盟。

梁玹種今年在大聯盟有12場登板，總計投出35.1局，防禦率5.60且一勝難求，昨天被下放到3A，是因為遊騎兵要騰出空間給外野手卡洪（Willie Calhoun），沒想到今天雪上加霜，再慘遭遊騎兵指定轉讓移出40人名單，恐怕他在大聯盟的旅程會就此終結。

梁玹種 大聯盟 遊騎兵

相關新聞

MLB／大谷翔平入選時代百大人物 A-Rod：現代貝比魯斯

「時代雜誌」公布2021年百大影響力人物（TIME100）名單，天使隊投打二刀流的大谷翔平入選，由A-Rod（Alex ...

探討大谷神話系列(上)：日本的大谷崛起與被崇拜

2021年大聯盟最受矚目球星，沒有第二人選，就是來自日本的大谷翔平。這位年僅26歲日籍選手，不僅僅於打擊區內展現出單季40轟實力，同時也在投手丘上幫助球隊建功立業，甚至在壘包間也不遑多讓，直到目前為止

酒廠成投手養成工廠 釀酒人後勢看好

釀酒人隊靠著一票強投，本季長期霸佔了國聯中區龍頭，隊史第三座中區冠軍垂手可得。但和三年前的贏球方式不同，今年的釀酒人靠著一群自家酒廠培養出的先發輪值，打造出超強陣容。而且更令人驚訝的是這批好手，全都是

MLB／楚奧特本季確定報銷？ 教頭麥登：應該回不來了

楚奧特（Mike Trout）因右小腿受傷自5月中旬就未再出賽，隨著大聯盟例行賽只剩餘幾週，天使總教練麥登（Joe Maddon）表示，楚奧特本季應該回不來了。 原先天使以為楚奧特休息大約6到8週就

MLB／173公分穆林斯讓人驚呆 從牆外撈回桑契斯兩分砲

身高173公分的金鶯隊中外野手穆林斯（Cedric Mullins），今天對洋基之戰再度展現過人天賦，2局上在全壘打牆上...

MLB／印地安人大勝日 張育成熄火5打數未敲安

印地安人隊今天以12：3大勝雙城隊，只有張育成獨自寂寞，5打數未敲安，成為打線中唯一未上壘的一員。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。