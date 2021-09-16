MLB／梁玹種下放3A後再遭遊騎兵DFA 大聯盟夢恐就此結束

今年才剛圓夢在大聯盟投球的韓籍左投梁玹種，昨天才遭遊騎兵下放到3A，不料遊騎兵今天再扔震撼彈，宣布將梁玹種移出40人名單，這代表梁玹種極有可能離隊，在大聯盟投球的美夢就此結束。

梁玹種5月6日在大聯盟初登板，投出3.1局失1分、飆8K，但6月18日遭指定轉讓，回到3A出賽。後來因遊騎兵隊有多名球員感染新冠肺炎進入傷兵名單，梁玹種又在8月底重返大聯盟。

梁玹種今年在大聯盟有12場登板，總計投出35.1局，防禦率5.60且一勝難求，昨天被下放到3A，是因為遊騎兵要騰出空間給外野手卡洪（Willie Calhoun），沒想到今天雪上加霜，再慘遭遊騎兵指定轉讓移出40人名單，恐怕他在大聯盟的旅程會就此終結。