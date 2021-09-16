MLB／楚奧特本季確定報銷？ 教頭麥登：應該回不來了
楚奧特（Mike Trout）因右小腿受傷自5月中旬就未再出賽，隨著大聯盟例行賽只剩餘幾週，天使總教練麥登（Joe Maddon）表示，楚奧特本季應該回不來了。
原先天使以為楚奧特休息大約6到8週就能康復，不料他的傷勢比預期嚴重許多，右小腿的痠痛始終沒有好轉，導致他的恢復速度相當緩慢，麥登透露楚奧特多次表達希望能盡快歸隊，「這傢伙非常想上場，我們每場比賽他都會不斷和我討論比賽內容和過程，不放過任何的細節，他十分投入餘球隊儘管他上不了場。」
然而楚奧特心有餘而力不足，根據麥登（Joe Maddon）今天受訪時表示，「我們不打算讓楚奧特重返賽場，如果他本季能回歸，我會非常吃驚。」此話一出，讓期待本季還能看到楚奧特的球迷，只好死了這條心。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言