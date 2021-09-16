MLB／楚奧特本季確定報銷？ 教頭麥登：應該回不來了

楚奧特（Mike Trout）因右小腿受傷自5月中旬就未再出賽，隨著大聯盟例行賽只剩餘幾週，天使總教練麥登（Joe Maddon）表示，楚奧特本季應該回不來了。

原先天使以為楚奧特休息大約6到8週就能康復，不料他的傷勢比預期嚴重許多，右小腿的痠痛始終沒有好轉，導致他的恢復速度相當緩慢，麥登透露楚奧特多次表達希望能盡快歸隊，「這傢伙非常想上場，我們每場比賽他都會不斷和我討論比賽內容和過程，不放過任何的細節，他十分投入餘球隊儘管他上不了場。」

然而楚奧特心有餘而力不足，根據麥登（Joe Maddon）今天受訪時表示，「我們不打算讓楚奧特重返賽場，如果他本季能回歸，我會非常吃驚。」此話一出，讓期待本季還能看到楚奧特的球迷，只好死了這條心。