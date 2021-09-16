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MLB／173公分穆林斯讓人驚呆 從牆外撈回桑契斯兩分砲

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
身高173公分的金鶯隊中外野手穆林斯跳的老高沒收洋基桑契斯的2分砲，驚呆現場所有人。 法新社
身高173公分的金鶯隊中外野手穆林斯跳的老高沒收洋基桑契斯的2分砲，驚呆現場所有人。 法新社

身高173公分的金鶯隊中外野手穆林斯（Cedric Mullins），今天對洋基之戰再度展現過人天賦，2局上在全壘打牆上方接住桑契斯（Gary Sanchez）的深遠飛球，硬是沒收他的兩分砲，這一幕讓場內所有人驚呆，金鶯官網更把這一球評為可能是年度最佳美技。

穆林斯將在下個月初滿27歲，他是2015年選秀會第13輪被金鶯挑中，2018年登上大聯盟，今年首次完整球季，扛起開路先鋒重任，目前29支全壘打、28次盜壘成功，挑戰高難度的雙30紀錄紀錄，看來機會很高。

洋基作客巴爾的摩進行3連戰，今天進行第2戰，2局上兩出局、一壘有人時，洋基捕手桑契斯從金鶯先發投手明斯（John Means）的手中，轟出中外野深遠飛球，眼看就要飛出去。

個子不高（5呎8吋）的穆林斯緊盯這一球，一路追到全壘打牆前，跳起來從牆外完成接殺，順勢180度轉身落地，桑契斯當場看到傻眼，明斯則是露出興奮表情。

此役打完前8局，金鶯3：2領先，9局上洋基把握最後攻勢，靠保送、安打攻占一、二壘，1出局後雙盜壘推進二、三壘，賈納（Brett Gardner）揮出游擊後方高飛球，看似可能被接殺，卻幸運形成安打，攻下致勝兩分，洋基終場4：3獲勝。

這場逆轉勝對洋基十分重要，戰績82勝64敗追平藍鳥隊，並列美聯外卡領先，紅襪隊83勝65敗和兩隊之間也無勝差，外卡大戰愈演愈烈。

洋基 金鶯

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