MLB／印地安人大勝日 張育成熄火5打數未敲安

印地安人隊今天以12：3大勝雙城隊，只有張育成獨自寂寞，5打數未敲安，成為打線中唯一未上壘的一員。

印地安人隊今天敲出14支安打，布萊德利（Bobby Bradley）及梅卡度（Oscar Mercado）都有1轟、3分打點，史卓（Myles Straw）、拉米瑞茲（Jose Ramirez）及雷耶斯（Franmil Reyes）都敲3安，雷耶斯也有1轟。

台灣好手張育成作為第六棒、二壘手，則是打滿5打席，3次敲出飛球出局、1次滾地出局，外加1次三振，打擊率下滑到2成11。

全隊先發9人從頭打到尾，除了張育成外，吉曼尼茲（Andres Gimenez）也未敲安，但有一次保送、一次野手選擇上壘，跑回2分。

印地安人先發投手康崔爾（Cal Quantrill）6.2局僅被敲2支安打，失3分都非責失，拿下本季第6勝，防禦率2.89。